Panistas acusan "persecución política" tras orden de aprehensión contra Von Roehrich

Diputados y representantes del PAN en la Ciudad de México, acusaron "persecución política" de parte de Morena tras la orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía capitalina en contra del exalcalde de Benito Juárez y actual diputado local, Christian Von Roehrich.

El líder del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, acusó que el partido guinda se encuentra "desesperado" por no perder la capital del país en los próximos comicios, por lo que, en vez de combatir la corrupción, persiguen a la oposición, dijo.

"Lo advertimos: Morena no combate la corrupción, persigue a la oposición. Están mostrando su verdadera cara. Están desesperados por no perder la CDMX. Por eso la persecución política en contra del Dip. @Christianvonroe. No nos pararán. La CDMX quiere un cambio", escribió en sus redes sociales.

En tanto, la diputada panista Luisa Gutiérrez acusó a Morena de usar al órgano de justicia local para "amedrentar y silenciar" a la oposición.

" ¡Esto es autoritarismo burdo! Hoy acusan sin fundamentos a nuestro Coordinador con el propósito de reprimir a una oposición que ha demostrado que sí sabe gobernar y que ganará en 2024", publicó la legisladora en Twitter.

MORENA utiliza a la @FiscaliaCDMX para amedrentar y silenciar a la oposición. ¡Esto es autoritarismo burdo! Hoy acusan sin fundamentos a nuestro Coordinador con el propósito de reprimir a una oposición que ha demostrado que sí sabe gobernar y que ganará en 2024.#NoNosCallarán — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) December 8, 2022

Hasta el momento, el PAN no ha emitido un pronunciamiento conjunto, salvo mensajes de parte de los distintos representantes por medio de las redes sociales.

AM