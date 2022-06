Panistas en CDMX exigen a Gobierno capitalino pinte de blanco bardas “EsClaudia”

Diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México exigieron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, pinte de blanco las bardas en las que hay promoción a favor de su campaña por la silla presidencial en 2024.

La panista Gabriela Salido aseguró que por centrarse en su campaña presidencial, la mandataria capitalina ha dejado de lado temas como los de la basura, mala infraestructura, malas condiciones del servicio hidráulico e inseguridad

Agregó que hoy “tenemos a una jefa de Gobierno que, desde hace un año, está en campaña, por eso ayer la denunciamos por actos anticipados de precampaña”.

Por su parte, el diputado local Federico Döring recordó que la Sala Superior del Tribunal determinó que habrá “muerte electoral” para aquellos funcionarios públicos, que, hagan trampa y que sistemáticamente violen la ley para promoverse.

“Claudia Sheinbaum está contemplada en esa resolución, le queremos decir que no nos falte al respeto, no nos mienta. Las bardas no son espontáneas y sí sabe quién las puso”, sentenció el panista.

Y agregó que “sí las bardas no las borra el Gobierno de la Ciudad y no las blanquea, junto con las demás que dice ella, que no pagó con los impuestos, va a quedar como una mentirosa o alguien que nos quiso engañar a todos”.

