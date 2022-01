Pequeños negocios temen bajas ventas

El cambio en el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México provocó “temor” en Alejandro, encargado de una taquería en la alcaldía Cuauhtémoc, no sólo por el “evidente” aumento en el riesgo por los contagios de Covid-19, sino por la inminente baja en sus ventas, que podría verse a partir de este lunes y que de hecho, asegura, ya se percibe desde hace al menos dos semanas.

“Como dos semanas tiene que empezó a bajar la venta desde que subieron los contagios; fue muy evidente que en todos lados ya había más contagios y pues la gente se espantó; uno lo resiente, yo lo resentí, entonces ahora en amarillo, menos gente va a circular, menos venta para nosotros”, comentó.

Para Alfredo, taxista de aplicación móvil en la capital del país, el retroceso al amarillo podría significar menos ingresos durante las siguientes semanas, aunque confía en que se trate sólo de algo temporal, pues advirtió que aunque el amarillo “pone en alerta y la gente se resguarda”, el hecho de que no se suspendan las actividades ni las clases “sí ayudará a que haya demanda” del servicio que ofrece.

El taxista, que viaja principalmente en la zona del centro de la ciudad, aseguró que desde que se inició el repunte de contagios notó que menos gente salía, “pero no se compara con 2020, hace dos años nos fue mal a todos; ahora es muy distinto porque, así como hay los que no salen y no usan taxi, están los que en el miedo al virus dejan (de usar) el transporte público y agarran taxi, entonces hay de todo”.

Piden nuevas medidas. La oposición en la Ciudad de México urgió a las autoridades capitalinas a dar a conocer cuáles serán las nuevas medidas sanitarias, los apoyos económicos que se entregarán y qué acciones se implementarán para frenar la transmisión del Covid-19 tras el retroceso a amarillo en el semáforo epidemiológico.

“No sabemos nada, parece que el semáforo Covid-19 perdió su esencia. Nosotros estamos a favor de la economía y del lado de los empresarios; esperaríamos un anuncio para el rescate de empresas o pequeños negocios que no resisten los efectos de la pandemia en la ciudad”, indicó el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso capitalino, Christian Von Roehrich.

El legislador solicitó al Gobierno federal tener “sentido de humanidad” con aquellos ciudadanos “que la están pasando mal por la pandemia” y establecer indicadores sociales que le aporten a la capital del país, y manifestó su preocupación por que sea el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien tenga “más poder sobre la ciudad”, mientras el Gobierno local esté “sumiso” a las decisiones de la Federación.

“No hay restricciones, no hay parámetros de ayudas económicas para los ciudadanos y no existe un plan de emergencia para atender la transmisión de contagios a largo plazo”, advirtió.

El fin de semana, la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, aseguró que desde la Ciudad de México se ha insistido al Gobierno federal que se tome en cuenta la vacunación como indicador para definir el semáforo epidemiológico.