Persisten reportes de agua con olores raros en la CDMX: denuncian daños en la piel

Los reportes sobre agua posiblemente contaminada en la Ciudad de México persisten y ya se han sumado quejas por daños en la piel que la población atribuye al mismo líquido, situación que hasta hoy se mantiene sin una explicación oficial por parte de las autoridades.

A inicios de la semana, usuarios de redes alertaron sobre el olor a gasolina, al insecticida que emanaba de sus tuberías al abrir la llave, así como las manchas verdes y negras que quedaron en sus filtros de agua.

Se acumulan casi 200 reportes por mal olor en el agua

Hasta las 11:00 horas de este viernes ya son 181 reportes de los que el demógrafo Patricio Solís ha dado cuenta.

Para ello, ha elaborado un mapa en el que deja ver que las denuncias provienen de residentes de la alcaldía Benito Juárez, con afectaciones principales en colonias como la Nápoles, Insurgentes San Borja, Ciudad de los Deportes y Nonoalco.

“Es evidente que hay un problema con el agua; está espacialmente bien localizado; no se tiene claridad sobre las causas; las autoridades SacmexCDMX comenzaron culpando a la suciedad de las cisternas, aunque a partir de ayer parecen haber puesto más atención”, dijo.

Actualización, 11 horas, 5 abr. 121 reportes recibidos en esta cuenta (verde). Sumamos (en azul) los 60 reportes de Nonoalco que me facilitó @adricc20 (Gracias 🙂). Se delimita con mayor claridad el área afectada. @SacmexCDMX. https://t.co/94HwJcyvNu pic.twitter.com/j8MaQhDwfH — Patricio Solís 🥑 (@psolisaqui) April 5, 2024

En un mensaje en redes sociales, comentó que siguen a la espera de una respuesta de las autoridades, pues esto ya genera una preocupación por las afectaciones a la salud que esto podría causar.

En redes, la usuaria Luciana Gandini publicó fotografías para mostrar los eczemas que le han aparecido en algunas partes del cuerpo, tras bañarse.

“Antes no tenía nada. Me bañé el martes antes de advertir el olor a gasolina y al terminar me ardió todo el cuerpo. En la tarde los bomberos verificaron que el agua de la cisterna tiene una capa grasosa”, dijo.

Estos eczemas salieron en mi piel desde esta semana. Antes no tenía nada. Me bañé el martes antes de advertir el olor a gasolina y al terminar me ardió todo el cuerpo. En la tarde los bomberos verificaron que el agua de la cisterna tiene una capa grasosa @SacmexCDMX https://t.co/N5nc3aRlkJ pic.twitter.com/pA5afeyA5Z — Luciana Gandini (@lugandini) April 4, 2024

La última postura oficial de parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México fue emitido el 2 de abril, cuando concluyó que no había ningún problema con el recurso hídrico y que era apto para su uso.

