Por robo, otra orden de captura contra Lord Ferrari y su chofer

Un juez capitalino giró una segunda orden de aprehensión en contra de A.S.P, y una más en contra de su chofer, el exelemento del Ejército Mexicano, Óscar Rodríguez Aymerich, por agredir y robarle sus cosas a un joven en el Viaducto Tlalpan, el pasado 11 de marzo.

Esta orden de aprehensión en contra de A.S.P se suma a la que tenía ya por el delito de fraude genérico por 18.2 millones de pesos.

Sobre quienes también pesan órdenes de aprehensión por el mismo fraude es contra su cuñado Jesús Tostado Jiménez y contra su suegro, José María Guadalupe Tostado Jiménez.

Los tres están acusados de engañar a una empresaria a la que prometieron conseguirle un préstamo de 30 millones de dólares a cambio de un pago de 18 millones de pesos. Al final sólo le quitaron su dinero, pero no le entregaron nada.

De acuerdo con autoridades de la Procuraduría capitalina, la más reciente orden de aprehensión se da luego de que el ministerio público acreditó con suficientes elementos que A.S.P ordenó la agresión en contra del joven Jair cuando circulaban en la zona de Tlalpan.

Entre las pruebas que ocuparon fue la carta que dejó escrita su escolta, Sergio González Ibarra, antes de morir en un hotel de Atizapán.

En este documento el hombre aseguró que su patrón le había ordenado agredir al joven de Jair, aquel día.

“El (A.S.P) da la orden de golpearlo y cuando ve que lo graban me dice que ya lo deje, no se vale todo lo que sacan en los medios por parte del acusado y que no fue así el video es la prueba de todo”, escribió.

También se encuentra el testimonio del joven agredido que aseguró que cuando lo estaban golpeando, A.S.P le ordenó a sus escoltas que ya lo dejaran.

Mientras que las autoridades suponen que A.S.P se encuentra oculto en Estados Unidos, los investigadores buscan al chofer Óscar Rodríguez Aymerich en al menos tres diferentes domicilios que conocen de él todos ubicados en el Estado de México.

Según reportes de las autoridades este hombre de 31 años de edad perteneció a las filas del Ejército. Antes de ser escolta estuvo adscrito al Tercer Regimiento Mecanizado en San Juan Teotihuacán Arista.

Las autoridades lo acusan de ser quien le robó dos teléfonos, una tableta y dinero en efectivo, al joven Jair.

Ayer, La Razón, publicó que Lord ferrari suma ya siete denuncias penales en su contra luego que un empresario se presentó el miércoles ante la Procuraduría capitalina para acusarlo por un fraude de casi medio millón de pesos.