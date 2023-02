Presumen “acelere” en rehabilitación de la L12

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo elevado de la Línea 12 del Metro van en tiempo, aunque dijo que se “aceleran los trabajos” de su reparación.

En conferencia de prensa, la mandataria indicó que se evalúa la posibilidad de abrir por tramos el resto de la Línea Dorada, que va de Atlalilco a Tláhuac, antes de que quede concluida en su totalidad. No obstante, señaló que aún no existe fecha para su reapertura.

“Estamos evaluando en lo de la Línea 12, todavía no podíamos decirlo, estamos evaluando si pudiera abrirse primero un tramo o no, todavía no está totalmente definido. Lo que sí, es que se están acelerando los trabajos, dada la curva de aprendizaje que ya se tuvo”, indicó.

Sheinbaum Pardo explicó que se solicitó a las empresas involucradas en la rehabilitación hacer una presentación quincenal con los avances, para que la población conozca cómo van los trabajos.

Por otra parte, señaló que todas las piezas de fabricación de la obra ya están concluidas, con excepción de una; además, señaló que se tiene un avance de entre cinco y seis claros por semana, de un total de 258, mismos que se están trabajando de forma simultánea.

“Ha sido muy importante el proceso de desarrollo del proyecto, recuerden que les comenté que cada tramo entre columnas es un proyecto ejecutivo prácticamente distinto. Ya están terminadas todas las piezas de fabricación, queda una pieza solamente por fabricar”, dijo.

La mandataria recordó que se tenía un problema “muy importante” de falta de soldadores especializados para la rehabilitación de la línea afectada, el cual se ha solucionado, ya que hace un par de meses sólo se contaba con 100 trabajadores, pero actualmente suman 355.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, indicó que tras la apertura del tramo subterráneo de esta línea, se enviaron nueve unidades adicionales del Metrobús a la estación Atlalilco, para el servicio de apoyo que corre desde esa estación hasta la terminal Tláhuac.

“Justamente previendo que la demanda en Atlalilco, que es donde se hace el trasbordo a Metrobús, o principal trasbordo a Metrobús, habría un incremento importante de usuarios, se incrementó el número de unidades”, dijo.

Protestas con flores. Ayer, integrantes del colectivo México AC realizaron una serie de manifestaciones y colocaron ofrendas florales en distintas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) ubicadas en 11 alcaldías de la ciudad, para exigir que se garantice la seguridad de los usuarios dentro de las instalaciones, ante los recientes hechos que las autoridades capitalinas han catalogado como “atípicos”.