Prevé Sobse 10 mdp para construir nuevo puente en Oceanía

El director general de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Juan Carlos Fuentes Orrala, estimó que la reconstrucción del puente peatonal que se dañó tras la volcadura de un tráiler en Circuito Interior entre las estaciones Oceanía y Aragón de la Línea 5 del Metro, en abril pasado, cueste 10 millones de pesos.

El funcionario explicó que los recursos para las obras son distintos a los invertidos el día en el que ocurrió el accidente.

“Tenemos una estimación de alrededor de 10 millones de pesos más lo que sería el proyecto ejecutivo, además hubo otro costo de cerca de dos millones de pesos que se invirtieron en lo que se ejecutó en el momento del siniestro”, dijo el funcionario a La Razón.

El pasado 2 de abril un tráiler volcó durante la madrugada sobre la barda perimetral del Metro y dañó más de 50 metros de la malla ciclónica. Esto provocó la suspensión del servicio entre Pantitlán y Consulado durante ese día; además, el retiro del puente peatonal que se encontraba a dicha altura.

Puente destruido sobre Circuito Interior, cerca de la estación Oceanía. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Fuentes Orrala mencionó que la estructura dañada se retiró en dos secciones y también se quitó aquella que resguardaba las instalaciones del Metro, afectada por el tráiler accidentado.

Wendy Flores, vecina de la colonia Fernando Casas Alemán, en la alcaldía Gustavo A. Madero, solía utilizar el puente para ir al mercado Aquiles Serdán al que llegaba al cruzar el Circuito Interior. El trayecto que hacía antes era de 15 minutos, pero ahora ese es el tiempo que hace para lograr llegar sólo al otro lado de la avenida.

La vecina comentó a este diario que las afectaciones en el puente repercutieron en ella y su familia, pues deben anticipar sus tiempos para para cruzar la vialidad y llegar a tiempo a sus actividades.

“Ahora tenemos que ir hasta el Metro Aragón para cruzar si queremos ir al mercado o a comprar algo del otro lado, también cuando queríamos ir hacia Aeropuerto tomábamos el camión del lado contrario, ahora hay que dar mucha vuelta para cruzar, es complicado al tratarse de Circuito”, expuso.

Vamos a arrancar con el retiro de la parte restante del puente y empezaremos con la fabricación de la estructura que será de tipo armadura y va a cruzar todos los carriles del circuito para no tener afectación vial

Juan Carlos Fuentes Orrala, Director general de Obras Públicas de la Sobse

A pesar de que la Sobse indicó que a partir de esta semana comenzarían los trabajos para retirar lo que quedó del puente, este lunes todavía no había obras.

Las escaleras del puente de ambos lados están bloqueadas con rejas negras atoradas con alambres. En el sentido del Metro con dirección hacia Pantitlán sólo queda la escalera, pero del otro lado, en dirección Politécnico, está la mitad del puente y se interrumpe, donde pasa el Metro.

Mateo, quien habita en la colonia San Juan de Aragón l Sección, expresó que las autoridades deben atender el tema a la brevedad; sin embargo, dudó que fuera a ser así, ya que no confía en el Gobierno capitalino. Además resaltó que la condición en la que está el puente podría causar mayores afectaciones.

“El puente tendría que repararse o en todo caso quitarse, porque igual representa un riesgo para las personas que no sepan que está a la mitad, o incluso que la estructura que queda se debilite, caiga y cause otra tragedia”, compartió.

Antonio Cruz, vecino de la zona quien paseaba a sus perros, contó que cuando el puente operaba lo utilizaba en su vida cotidiana, también para que sus mascotas subieran y bajaran escaleras.

El ciudadano consideró que es urgente que haya un cruce en esa parte del Circuito Interior, pues los otros están muy retirados del lugar.

“Me hago como 15 minutos más si quiero cruzar del otro lado, lo más cerca es el Metro Aragón, pero cuando salgo en la mañana que ni ha abierto el Metro me debo ir hasta el siguiente puente peatonal que está como 10 minutos más adelante”, expuso el colono.

PREPARAN LA OBRA. Fuentes Orrala afirmó que tras el accidente, la Sobse ordenó ejecutar un proyecto para la construcción de otra estructura y esta semana podrían iniciar las obras.

“Ya contamos con un proyecto ejecutivo y la siguiente semana (la que corre en este momento) vamos a arrancar con el retiro de la parte restante del puente y empezaremos con la fabricación de la estructura que será de tipo armadura y va cruzar todos los carriles del circuito para no tener afectación vial”, afirmó.

El director de Obras Públicas estimó que la construcción de la nueva estructura tarde cerca de 90 días, por lo que podría estar listo en agosto.

“A finales de agosto ya funcionará este puente, mientras tanto pueden cruzar el Circuito Interior por los otros puentes peatonales que no se encuentran muy cerca, pero por ahora es la única forma, porque dadas las características de la zona se complica poner una estructura provisional”, explicó el funcionario local.

El arquitecto, constructor y docente en la Universidad Insurgentes de San Ángel, Elías Decer, consideró que en obra civil, principalmente en obra pública se hace una estimación; es decir, un precio alzado más no el certero, porque no se saben las complicaciones que pueden surgir en obras afectadas, por ejemplo, la utilización de maquinaria o materiales que no estaban contemplados.

“Estos precios se rigen con base en un catálogo de conceptos que es una descripción detallada de las normas técnicas en las que se basan los procesos, especifican la maquinaria, materiales de la obra, 10 millones (de pesos) para una sección como ésta yo creo que sí entra dentro de un parámetro regulador, de acuerdo con los tabuladores”, consideró.

El arquitecto dijo que es importante un estudio para saber las necesidades de los usuarios para aportar una propuesta certera que cumpla con los requerimientos tanto técnicas como de funcionalidad.