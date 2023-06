“Con el PRI, ni a la esquina; nuestra alianza será sólo con la ciudadanía”

“Movimiento Ciudadano trae un camino para ganar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”, dijo con seguridad el diputado federal de este partido, Salomón Chertorivski.

En entrevista con La Razón, el legislador externó que conoce la ciudad a fondo, lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Resaltó que la capital necesita nuevas iniciativas, ya que la gente no busca “lo mismo de siempre”, por lo que como candidato se encargará de ofrecer alternativas de solución a los distintos problemas que le aquejan.

Respecto a la posibilidad de que MC se sume a la Alianza Va por la Ciudad de México, el diputado federal dijo tajante: “¡Con el PRI, ni a la esquina! Nosotros estamos convencidos de que una alianza es con la ciudadanía, con un proyecto en donde cabe mucha gente que ha participado en política, gente honesta”.

Salomón Chertorivski dio como un hecho que él será el candidato de MC a la Jefatura de Gobierno, aunque aclaró que habrá que esperar a los tiempos legales para ello.

Entre los principales temas por atender en la ciudad, el diputado hizo hincapié en que hay un número importante de gente viviendo en la pobreza y necesita mejores posibilidades, para lo cual es necesario crea un “verdadero estado de bienestar”.

Salomón Chertorivski adelantó que su libro Los siete pecados capitales tendrá una segunda parte, en la que expone 12 problemáticas y agrega una propuesta con soluciones para la ciudad.

¿Ya es un hecho que usted será el candidato de Movimiento Ciudadano para postularse a la Jefatura de Gobierno?Muy probablemente si, en efecto seré el candidato, no es un secreto, he aspirado desde el 2017, pero creo que la prudencia debe prevalecer. Claro que aspiramos a esta ciudad, pero respetemos los tiempos del INE, me parece importante cuidar las reglas que nosotros mismos pusimos para la competencia.

¿Hay alguna posibilidad de que MC se una a la alianza Va por la Ciudad de México? ¡Con el PRI, ni a la esquina! Nosotros estamos convencidos de que una alianza es con la ciudadanía, con un proyecto en donde cabe mucha gente que ha participado en política, gente honesta.

¿Cree que lo acusarán de beneficiar a Morena por no sumarse a la alianza opositora? No, porque vamos a ganar nosotros, entonces, ¿cómo beneficiarse? Vamos con todo, es al revés, yo creo que la única forma de ser competitivos es ofrecer una cosa diferente a la gente, una expectativa mejor de ciudad y de país y eso es lo que estamos construyendo con muchísimas mujeres y hombres, sobre todo jóvenes.

¿Cómo traduciría la alternativa que ofrece MC? Movimiento Ciudadano trae un camino para ganar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Hay que plantear con claridad cuáles son los temas que a la gente le están preocupando, la gente quiere que en las casas vuelva a haber agua corriente de manera regular, quieren saber cómo van a poder comprar una casa los jóvenes que se independizan y se casan, sin tener que salir de la ciudad. Nosotros vamos a la construcción de la ciudad posible.

¿Cuál es su visión de desarrollo social para la Ciudad de México? Que la gente pueda acceder a un sistema de salud de calidad, que pueda recibir educación de calidad, que tenga un sistema de aseguramiento más allá de algunas transferencias económicas para los momentos difíciles de la vida, un seguro de desempleo, una jubilación y pensión garantizada que haya mecanismos ante desastres naturales y, por otro lado, no hay mejor fórmula de desarrollo social que el económico, no hay nada que saque de la pobreza como un empleo bien remunerado. Hay un número importante de gente viviendo en la pobreza y necesita mejores posibilidades, para lo cual es necesario crea un verdadero estado de bienestar.

¿Cuáles son los problemas más urgentes para comenzar a trabajar? Son muchos, pero el tema del agua es fundamental, necesitamos un programa de inversión para acabar con las fugas, el segundo es un tema de movilidad y de vivienda, mientras no haya vivienda vamos a seguir expulsando a la población a las periferias, es gente que viene a trabajar a la ciudad y es algo que afecta en contaminación, necesitamos que la gente viva cerca del lugar donde trabaja, necesitamos apoyar, no fastidiar.

¿Qué haría diferente a lo de gobiernos anteriores? Necesitamos con toda seriedad hablar de una ciudad plural que recupere su orgullo de ciudad chilanga, que se sepa confrontar con el Gobierno federal cuando sea necesario. Aquí iniciaron los derechos y las libertades de las personas, la batalla por la interrupción del embarazo, el matrimonio igualitario… esta ciudad se enfrentaba al Gobierno federal, pero en estos años claudicamos a esa oposición frontal y creo que eso hay que recuperarlo con toda fuerza.

En su libro Los siete pecados capitales menciona varios problemas de la ciudad, ¿siguen vigentes estos pecados?, ¿se agregan más? Sí claro, en octubre espero publicar la segunda edición, de siete ahora son doce pecados, tenemos problemas donde antes no teníamos.

¿Podría adelantarnos algunos de los temas que se agregaron? El tema de educación, el tema de salud, el Metro no era un problema y hoy es una crisis absoluta, en esta nueva edición planteo una nueva propuesta que expone hacia dónde puede crecer el Sistema de Transporte Colectivo.