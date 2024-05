A prisión, un exfuncionario de la Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el exjefe de Ministerios Públicos de la Fiscalía de Feminicidios, Liborio “N”, quien presuntamente no quiso recibir a los detenidos por el feminicidio de Elvia el pasado 17 de mayo de 2023, está en prisión preventiva por negación de servicios.

La víctima trabajaba en un despacho jurídico en la colonia Guadalupe Inn, de la alcaldía Álvaro Obregón, donde fue encontrada sin vida luego de que su jefe José Luis “N” llamó a las autoridades para informar que la joven había fallecido por un supuesto paro cardiaco.

El jefe de la mujer presuntamente ofreció dinero a las autoridades para no ser detenido, por lo que Liborio “N” no quiso recibir a los detenidos, pues supuestamente no había certeza de los hechos. Durante la investigación se supo que el sospechoso no cuenta con registro de cédula profesional, lo que se traduciría en otro delito.