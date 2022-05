"Protección Civil no fue la que construyó", dice Myriam Urzúa respecto a Línea 12.

"Protección Civil no fue la que construyó", respondió este lunes la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, tras ser cuestionada acerca del colapso de la Línea 12 del Metro.

La funcionaria fue cuestionada luego de que esta mañana, el diario El País publicó una nota en la que dio a conocer que tres de los cuatro peritajes sobre el colapso que mandó a hacer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), señalaron fallas en el mantenimiento de la Línea Dorada.

Al término de la entrega de la medalla Mérito en Protección Civil, en el Congreso capitalino, la funcionaria aseguró que el colapso de la Línea en la que perdieron la vida 26 personas tiene que ver "fundamentalmente" con el diseño, construcción y supervisión de la obra.

leer más Peritajes de la FGJ-CDMX reportaron fallas de mantenimiento en Línea 12 del Metro

Hubo una emergencia, hubo un incidente, se hicieron los dictámenes por parte de la Fiscalía y por una empresa internacional independiente. Ambas coincidieron en que hubo problemas de diseño, construcción y supervisión fundamentalmente Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México

En ese sentido, señaló que sí se cumplió con las inspecciones y afirmó que lo importante ahora es trabajar para volver a tener funcional la Línea afectada por esta tragedia.

Esos son los temas más importantes que tuvieron que ver con la caída de ese trozo, pero como ustedes saben esto ya está recuperándose, está reconstruyéndose y esperamos a fin de año tener una Ĺínea 12 que funcione Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México

Reiteró que el peritaje de la empresa DNV no se tomó en cuenta por parte de la administración capitalina porque no se hizo una investigación "profunda" respecto al tramo gemelo, y que se hicieran diversas hipótesis y no sólo una.

RFH