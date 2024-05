Estas últimas semanas los niveles de contaminación en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México no mejoran, al contrario, han ido en aumento. Esto lo informa todos los días la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAMe, al activar de manera recurrente la Contingencia Ambiental, en la que se aplica también el Doble Hoy No Circula.

Los niveles críticos de ozono que se detectaron en las estaciones de monitoreo de Cuautitlán y Tlalnepantla, fueron de 181 y 180 partes por billón, respectivamente, por lo que se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental. Quedamos muy cercanos a la activación de la Fase 2 de Contingencia Ambiental, y si no sabes lo que implica ésto, a continuación te lo compartimos.

¿Qué es la Contingencia Ambiental Fase II?

La Contingencia Ambiental Fase II se determina cuando el índice de medida para la contaminación del aire va de 0 a 500, donde 100 es considerado "Aceptable" y en donde el riesgo para la salud de la población es bajo. Cuando se superan los 100 puntos, entonces las condiciones del aire se determinan en tres: mala, muy mala y extremadamente mala.

La Fase 2 de Contingencia Ambiental se activa cuando los niveles de ozono alcancen las 200 ppb. Es entonces cuando se comienzan a aplicar medidas restrictivas severas para reducir los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente con este nivel de contaminación.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro

¿Qué es lo que se aplica en la Fase 2 de Contingencia Ambiental?

La circulación del 100 por ciento de los vehículos administrativos.

​El mantenimiento de infraestructura urbana.

​La circulación del 20 por ciento de los hologramas 00 y 0 de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares de holograma 1 y el 100 por ciento de los hologramas 2.

​La circulación de transporte de construcción sin lona de cobertura.

​Las actividades escolares a niveles básico, medio y superior, así como los eventos deportivos, culturales y espectáculos al aire libre de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Para este 15 de mayo, se indica que las proyecciones del clima no son favorables, pues se presentan cielos claros, con escasa nubosidad y estabilidad atmosférica, además de temperaturas que pueden alcanzar hasta los 30 grados, por lo que estos factores contribuyen a que la calidad del aire vaya de mala a muy mala.

