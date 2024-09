¿Qué pasa en la Línea 7 del Metro? Desalojan a pasajeros por este motivo

La tarde de este martes desalojaron vagones del Metro de la Ciudad de México, en la Línea 7, por lo que pasajeros reportaron aglomeraciones y avance muy lento.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México compartió a través de sus redes sociales que retiraron un tren de la L7 y por esa razón había avance lente.

"Buena tarde. Se retira un tren de la Línea 7 para revisión, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Respeta la línea de seguridad y sigue las indicaciones del personal del Sistema", precisó.

En ese sentido, varios usuarias y usuarios compartieron fotografías, así como videos en los que se puede observar que mucha gente esperaba que llegara otro tren, las filas llenaban los pasillos. Algunos internautas aseguraron que llevaban ya varios minutos en el sitio, que en dirección Tacubaya no pasaba ningún convoy, mientras que rumbo a Barranca y El Rosario no había pasado ninguno.

Algunos pasajeros han mostrado su preocupación y molestia porque llevaban más de 40 minutos esperando una unidad de la L7, en comentarios en X han compartido: "Ya los han bajado de 4 trenes", "rogándole a Jesús que funcione el jueves porque tengo que estar en auditorio a las 9 am", "ya todo el tiempo hay un buen de gente en el transporte que está pasando", "ya es costumbre, no entiendo porque cobran por un servicio pésimo", "ahí ya no se puede viajar, sin estrés y sin problemas", "vengo en la Línea 7 y se está moviendo, al menos en dirección Barranca".

Por otra parte, debido a las fuertes lluvias de esta tarde el avance de los trenes es lento en las Líneas 2, 3, 5, 8, B y 12; detallaron que en la Línea 8 todas las estaciones están brindando servicio. Un usuario aseguró que en la Línea 2, en la estación Allende están detenidos, mientras que @ashakidanza aseveró "no está lloviendo y está detenida estamos 20 minutos en cada estación".

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT