Ante militantes y simpatizantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, Santiago Taboada, precandidato único de la coalición “Va X La Ciudad de México”, lamentó que uno de los reclamos constantes de las y los chilangos es la seguridad, por lo que urgió atender el problema con estrategias contundentes, como las que han dado resultados en una parte de la capital.

MÁS INFORMACIÓN TEPJF confirma licencia de Santiago Taboada

“Lo que estamos planteando es un proyecto de cambio. Por supuesto que la ciudad después de tantos años tiene que cambiar, empezando por el tema más importante, el que más cuidamos todos, que es la seguridad… nosotros entregamos una alcaldía segura, pero ahora quiero una cosa más: quiero que la Ciudad de México sea el lugar más seguro para vivir el país y eso lo vamos a lograr blindando toda la Ciudad de México”, destacó.

Durante su mensaje dirigido a las y los asistentes reunidos en el parque Cañitas, ubicado en la colonia Popotla, Taboada señaló que “a cinco meses de ganar la Ciudad de México y el país”, solo habrá dos proyectos de los cuales escoger y que ya tuvieron oportunidad de dar resultados.

“Habemos dos opciones en la boleta, ya nos tocó gobernar seis años, pudimos dar resultados. Cuando yo llegué a Benito Juárez no era la alcaldía más segura de la ciudad, estaba muy lejos de serlo... del otro lado tenemos el proyecto de la alcaldía más insegura de la ciudad que es Iztapalapa; la gente ahí, nadie me lo cuenta, llevo 7 eventos, entramos con cambio, la gente nos lo dice: no queremos vivir así”, apuntó.

'Quiero que la Ciudad sea el lugar más seguro para vivir en el país y eso lo vamos a lograr blindando toda la CDMX': Santiago Taboada

Acompañado de diputados locales, federales y liderazgos del PAN, PRI y PRD, el precandidato a la Jefatura de Gobierno sostuvo: “en 5 meses los vamos a sacar a punta de votos del palacio del ayuntamiento. Con esa fuerza, claridad, entusiasmo y compromiso vamos a ser el mejor gobierno porque se lo merece la gente, el mejor gobierno que haya tenido esta Ciudad de México. Vamos a dejar la piel, a mis 38 años se los digo, voy a ser el mejor jefe de gobierno que haya tenido esta ciudad porque vamos a construir la ciudad más justa, la ciudad más pareja y, sobre todo, la ciudad más segura”.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR