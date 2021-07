”Quiero tu renuncia hoy”: despide José Merino en redes a colaborador de la ADIP

En redes sociales se difundió un screenshot que muestra mensajes escritos por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en los que despide a un empleado de la dependencia.

La captura de pantalla muestra la foto de Merino con mensajes en los que solicita la renuncia a alguien de quien no se revela la identidad. “Quiero tu renuncia hoy, ni te molestes en terminar esto, si tienes otro comentario velo con tu jefa directa”, señala el texto.

Al final de los mensajes, Merino escribió “Clark”, sin que quede claro si se refería a alguien con ese apellido. Cabe mencionar que el director de Gobierno Digital de la ADIP es Eduardo Clark.

Después de especulaciones sobre ello en Twitter, el funcionario aceptó que él fue quien escribió el mensaje y señaló que su error fue no haber decidido del despido antes.

“Sobre el screenshot que mandaron sobre cómo despedí a un miembro de mi equipo. Es cierto. Evidentemente no voy a revelar su nombre, no quiero que esto le afecte más. Mi error fue no haberlo decidido antes y acumular frustración con su pobre desempeño y terrible disposición”