Realizan velada en la CDMX por la muerte Ociel Baena, magistrade │ FOTOS

La Ciudad de México se unió esta noche a la Velada Nacional en memoria de Ociel Baena, magistrade encontrado sin vida junto con su pareja Dorian Herrera en su casa en el estado de Aguascalientes.

En la Estela de Luz, el clamor de las personas reunidas fue unánime: Rechazo total a la violencia contra la comunidad LGBTi+.

Además, los colectivos ahí reunidos comenzaron a marchar sobre Paseo de la Reforma para exigir que se esclarezca la muerte de Baena.

Realizan velada en la CDMX por la muerte de magistrade Ociel Baena Foto: Archivo Cuartoscuro

Realizan Velada Nacional en varias ciudades

En distintos puntos de México, esta noche también se realiza una velada en memoria del magistrade.

Cientos de personas se concentran en varias ciudades para expresar sus condolencias por lo ocurrido, pero también para rechazar discursos de odio contra la comunidad LGTI+.

Entre las ciudades que participan en la convocatoria están Baja California, Cancún, Chiapas, Guadalajara, Quintana Roo; Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Xalapa y el Puerto de Veracruz; así como las ciudades de Oaxaca y Puebla.

Además de manifestarse tras la muerte de Ociel Baena, asistentes a la Estela de Luz también colocaron mantas con los rostros de integrantes de la comunidad LGBTIQ+ que han sido asesinados Foto: Archivo Cuartoscuro

Durante estas concentraciones se han podido escuchar consignas como “¡Justicia para todes!", así como reproches al tono siguiente: ¡Crimen pasional, mentira nacional!; y ¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigues!”.

