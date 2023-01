"Ya ni recordaba el trasbordo": Así viven usuarios del Metro reapertura de la Línea 12

Con "alegría" y desconcierto, usuarios del Metro de la Ciudad de México, retomaron sus traslados habituales en las nueve estaciones del tramo subterráneo de la Línea 12, cerradas casi dos años luego de la tragedia de mayo de 2021 en la que colapsó una parte del tramo elevado.

"Ya ni recordaba cómo es el trasbordo", expresó con risas un capitalino, al llegar a la estación Ermita, que conecta con la Línea 2 de este medio de transporte.

Para una usuaria, volver a utilizar las estaciones del tramo elevado significará "reducir el tiempo de viaje" que se hacía en el transporte emergente que operó en apoyo al cierre, además, del gasto en taxis.

"Buscaba un taxi o tomaba camión, ya con el Metro funcionando otra vez, pues es menos tiempo; me hago como 15 o 20 minutos, ya me había acostumbrado a salir con más anticipación porque este tiempo me ha costado mucho llegar para acá"