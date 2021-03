Recuperan canchas de la Alberca Olímpica para actividades recreativas

Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, recuperó las canchas de futbol de la Alberca Olímpica y las transformó en un espacio digno y de alta calidad en beneficio de 5 mil vecinos de la demarcación, luego de 20 años de estar concesionadas.

“Estas canchas estaban concesionadas, estaban tomadas y sólo funcionaban como un espacio en donde lo único que generaban era dinero, nosotros lo que queremos generar es un espacio de convivencia familiar, una academia de fútbol con los partidos y las ligas respectivas”.

Miguel “El Piojo” Herrera, exdirector técnico de la Selección Mexicana, apadrinó la apertura y reconoció la calidad de las instalaciones. El exfutbolista también invitó a los vecinos a cuidarlas y disfrutarlas.

“A nombre de toda la sociedad quiero agradecerte este esfuerzo que has hecho por tener espacios para la gente, para que se siga cultivando el deporte. Estos chavos, las niñas, todos agradecerán que hoy tienen canchas dignas para entrenar, para jugar y como tú lo has dicho, esperemos que sea un espacio para la familia, lo que has hecho aquí la verdad es muy bonito, indiscutible y yo creo que la sociedad te lo va a agradecer muchísimo, eso pedimos de nuestros gobernantes y hoy te toca a ti darnos una gran satisfacción a toda la gente de Benito Juárez”, indicó Miguel “El Piojo” Herrera

Las canchas de futbol se recuperaron luego de 20 años de estar concesionadas.. Foto: Especial.

El BJ Soccer Club, espacio de primer nivel, cuenta con césped sintético híbrido de última generación, mallas rompevientos, porterías nuevas, bancas de jugadores con diseños modernos y domos de policarbonato, marcadores electrónicos, señalética, lámparas de Leds, baños, vestidores, gradas, torniquetes electrónicos con lector de tarjeta y 20 cámaras de seguridad para protección de los usuarios.

“Estas canchas se hicieron para ustedes, para que los vecinos las disfruten, un espacio sumamente digno aquí en la Alcaldía Benito Juárez para que podamos hacer de esto una actividad recreativa familiar y para quienes así lo decidan más adelante, parte fundamental de su vida”, señaló Santiago Taboada.

El alcalde de Benito Juárez agradeció el acompañamiento de la Jefa de Gobierno para recuperar este espacio.

Participaron en el evento jugadores del equipo profesional de fútbol de Benito Juárez Chilangos FC, jugadoras de la Selección Nacional Femenil de Fútbol de Playa, atletas de FreeStyle y entrenadores de Soccer Academy.