Repartidores por apps, en el olvido cuando se trata de accidentes viales

Repartidores ciclistas de aplicaciones coincidieron que ante los accidentes que puedan sufrir durante sus jornadas laborales están desprotegidos por las aplicaciones, pues en algunos casos el seguro sólo cubre los gastos médicos, pero hay quienes dejan de laborar por periodos largos debido a las lesiones y no perciben ningún ingreso.

Nancy Martínez, quien trabaja para Uber Eats, Rappi y Diddi, tuvo un accidente en diciembre pasado cuando estaba por entregar un pedido, pues un coche la empujó y le causó un esguince en el tobillo, así como varios golpes en la pierna.

A pesar de que Sura, la aseguradora de Uber, arribó a la colonia Verónica Anzures, donde ocurrió el accidente y trasladó a un hospital privado a la joven, la empresa no cubrió los daños a la bicicleta ni aportó un monto económico para los días en que Nancy tuvo que dejar de trabajar para recuperarse.

“Quien me atropelló asumió su culpa, también notifiqué al grupo de Facebook ‘Ni un repartidor menos’ y varías compañeras llegaron para acompañarme. La aseguradora me cubrió los gastos médicos, pero ya no pude trabajar y ahí no te cubre nadie, porque si trabajas generas, pero sino no. Era el mes bueno, porque en diciembre se reciben más ingresos

“Me siento desprotegida en ese sentido, por eso cuando pasa algo así hacemos cooperacha en el grupo, porque hay quienes dejan de trabajar meses por fracturas o casos más graves”, comentó a La Razón.

Me siento desprotegida en ese sentido, por eso cuando pasa algo así hacemos cooperacha en el grupo (Ni un Repartidor Menos), porque hay quienes dejan de trabajar meses por fracturas o casos más graves

Nancy, Repartidora

La ciclista mencionó que en el grupo han creado comunidad entre repartidores, pues consideran que si las aplicaciones no responden por alguno, entre ellos se apoyan pese a que no se conozcan.

En otra ocasión, un automóvil se pasó el alto en Reforma e Insurgentes y aventó a Nancy provocándole una caída, pero como no tenía pedido, la empresa no se hizo responsable del accidente pese a que estaba conectada a la aplicación.

“A veces en zonas no llegan pedidos, entonces nos movemos a otros lugares y si en ese inter tenemos un accidente, el seguro no aplica, porque no llevamos pedido, o si ya entregamos el pedido y vamos de regreso a nuestros puntos y pasa algo, tampoco lo cubre aunque estés conectado a la aplicación”, reclamó.

De acuerdo con el Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito octubre-diciembre 2023, de la Secretaría de Movilidad, el año pasado al menos dos mil 166 ciclistas y 14 mil 831 motociclistas resultaron lesionados en hechos de tránsito como choques, derrapes, atropellamientos, entre otros; sin embargo, en ningún caso aclara cuántos de éstos fueron repartidores.

Además, en el Portal Nacional de Transparencia hay solicitudes de información de 2019 y 2020 para conocer si hay números acerca de repartidores accidentados, pero la Semovi y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que no contaban con esa información.

Las aplicaciones han tratado de regularizarse en el sentido de los seguros, pero si debería haber mejores condiciones, pero debería haber una pequeña bolsa en caso de no poder trabajar por un accidente

José Luis, Repartidor

Nancy consideró que las empresas deben dar más medidas de protección a sus trabajadores, pues también ha sido víctima de acosos o malos tratos por parte de los clientes, pero al reportarlo con las aplicaciones, sólo les indican que harán llamadas de atención, pero no les consta.

Daniel fue repartidor de Rappi en 2021 y dejó la aplicación luego de un accidente en el que nadie respondió por él, y además, tuvo que pagar el pedido que iba a entregar, lo que le generó una deuda que se negó a pagar.

Hace tres años el repartidor tuvo un accidente cerca del Metro Jamaica al dirigirse a entregar un pedido, ya que un vehículo abrió la puerta e impactó a ciclista, por lo que éste cayó y se lastimó su rodilla derecha.

“En ese momento no pensé en reportarlo a la aplicación ni al cliente, por eso la aplicación me marcó como si hubiera sido un descuido mío, al otro día vi que tenía el cargo por 475 pesos que era de la comida que llevaba. Cuando intenté llamar a las oficinas me dijeron que como no hice el reporte en ese momento ahora debía pagar la cuenta, sino se iba a bloquear mi aplicación”, contó.

Uber aseguró a este diario que todos los viajes realizados están asegurados sin costo adicional, independientemente del medio de transporte, el programa cubre incidentes que involucran muere o lesiones del socio o daños a terceros.

“Cada reporte es tratado por un equipo especializado de acuerdo a la gravedad del mismo.

“El equipo de soporte a incidentes se encarga de hacer una investigación exhaustiva y de tomar medidas pertinentes. Todas las acciones van de acuerdo con lo establecido en las Guías Comunitarias y Términos y Condiciones de uso de la aplicación”, explicó la empresa.

Uber detalló que los repartidores de cuentan con funciones como la confirmación de uso de cascos, una lista interactiva de pasos de seguridad y la tecnología que detecta situaciones atípicas como una detención larga para que ante una emergencia puedan conectar rápidamente al 911 o al soporte de la empresa.

Otra medida preventiva es “prevención de fatiga”, que ayuda a evitar que los repartidores conduzcan somnolientos, así que cuando su cuenta detecte aproximadamente 12 horas de trabajo, se desconecta automáticamente durante seis horas.

DiDi Food también cuenta con la aseguradora Sura y no tiene costo adicional para los repartidores, pero cumple un deducible de aproximadamente mil 85 pesos en la cobertura de responsabilidad civil, es decir, cubre el daño que cause el usuario repartidor a un tercero en sus bienes, también a los colaboradores mientras realiza una entrega con la aplicación, según indica en su portal web.

También involucra la cobertura en accidentes que causen la muerte, incapacidad total y permanente, desmembramiento y gastos funerarios del usuario o repartidor o de ser el caso, la aplicación paga los gastos médicos al repartidor, derivado de un accidente.

Esta aplicación contempla defensa jurídica basada en asesoramiento y apoyo legal en caso de que se requiera.

En caso de un accidente, los colaboradores deben contar con detalles como fecha, hora, lugar del incidente e identificarse como repartidores, asimismo recomiendan reportar los hechos a la brevedad, pero hay un límite de dos años para hacerlo con las evidencias necesarias.

José Luis, repartidor en Uber desde 2016 y de Rappi desde 2017, comentó que posterior a la entrega de pedidos, la primera empresa cubre 30 minutos posteriores como parte de la aseguradora, pero al igual que Nancy, reclamó que en caso de accidentes se quedan sin ingresos

“No hay retribución por las consecuencias que podría llegar a haber en caso de un accidente. Hace cinco años tuve un accidente y estuve un mes en cama, me aventaron por atrás y perdí el conocimiento como 20 minutos, pero no existía eso del seguro”, comentó.

El ciclista dijo que la infraestructura de la ciudad deja mucho que desear, pues hay socavones, baches o inundaciones, lo que dificulta el tránsito.

Mencionó que no tienen derechos por las aplicaciones, pero tampoco por parte del Gobierno de la Ciudad de México, lo cual consideró negativo.

Además mencionó que si bien muchos cumplen con la hora de entrega, tampoco vale la pena arriesgarse de más.

“Son muy frecuentes los accidentes, la verdad no vale la pena entregar un pedido por dejar ahí tu vida, porque a final de cuentas la aplicación no le va a reponer a tu familia tu vida por un pedido.