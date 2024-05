Reportan apagones en la Plaza Mitikah y desalojan a los clientes

La tarde de este sábado 18 de mayo reportaron apagones en la Plaza comercial Mitikah y los clientes fueron desalojados de las tiendas, debido a que después de una hora hora no llegó la energía eléctrica.

A través de redes sociales han compartido fotos y videos de lo ocurrido, en los que se puede observar a varias personas saliendo de los locales, los cuales, según reportes preliminares comenzaron a cerrar después de una hora sin energía eléctrica.

Hasta este momento, la Plaza comercial Mitikah por medio de sus redes sociales o en su página oficial no ha emitido algún comunicado al respecto.

Por medio de X, el usuario Erik Cruz @ecruz_80 indicó "ya va para más de 30 minutos y muchos locales, siguen cerrados, la mayoría de la gente, ya se está retirando del lugar".

También, otros internautas hicieron comentaron en los que señalaron: "lastima de negocios de alto prestigio entre comillas y que no cuenten con plantas de energía de emergencia", "más de 40 minutos y no se ve solución en Mitikah, hay muchos locales y restaurantes cerrados por falla de energía en el centro comercial, mucha gente opta por desalojar", "ni hablar. Mañana le vuelven a abrir", "¿no tienen planta de emergencia?", "pues no bajen el switch y listo", "acá en Tláhuac empiezan los apagones también", "acuérdense de los apagones al votar", "también hubo apagón aquí en la tiendita de la esquina".

Usuarios de redes sociales compartieron fotos de como fueron desalojados de Plaza Mitikah por los apagones. Foto: Plaza Mitikah

De acuerdo con la página oficial de la Plaza comercial Mítikah, este espacio es un luxury fashion mall que cuenta con 280 espacios comerciales, los cuales están divididos en cinco niveles, desde accesorios, moda, entretenimiento, la zona de comida, tiendas departamentales, entre otros.

En el lugar encontrarás diversidad de marcas, además llevan a cabo eventos para diferentes gustos; en sus restaurantes podrás encontrar comida tanto internacional como nacional, además de variedad de bebidas.

La Plaza comercial Mitikah se encuentra en la avenida Río Churubusco 601, Xoco, Benito Juárez, 03330, en la Ciudad de México; sus horarios son de lunes a domingo de las 11:00 de la mañana a las 9:00 de la noche; el correo de la administración es digital.mitikah@allux.com.mx.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT