¿Cómo reportar una calle "apartada" con botellas, cubetas y botes?

¿Cuántas veces no has encontrado lugar para estacionarte porque todo está "apartado"? Para que eso no te pase en esta Semana Santa te decimos cómo puedes denunciar estas prácticas ciudadanas.

En la Ciudad de México, y en México en general es común encontrar sillas, botellas, botes, llantas, conos y toda una serie de artefactos usados para "apartar" lugares de estacionamiento en las calles.

Sin embargo, esta práctica del "apartado de lugares de estacionamiento" puede ser denunciada de forma rápida, gratuita y electrónica. Así que si quieres saber cuáles son los pasos a seguir, sigue leyendo este artículo que La Razón trae para ti.

Pasos para reportar los lugares de estacionamiento "apartados"

El concepto de la queja por "calles apartadas" es el reporte de "obstáculos semifijos o movibles" que obstruyen el libre tránsito peatonal o vehicular. Y para saber qué necesitas para realizarla solo tienes que dar clic aquí y seguir los siguientes pasos:

En tipo de solicitud selecciona "quejas y demandas vecinales". Detalla de manera clara tu queja en el espacio correspondiente. Brinda los datos de la ubicación donde se está presentando el "apartado de lugares de estacionamiento". Ingresa los datos que se te solicitan. En caso de contar con imágenes que respalden tu denuncia ciudadana, inclúyelas en el apartado "Imágenes y/o documentos para respaldar la solicitud" Envía tu solicitud​.

En caso de que quieras realizar tu denuncia sobre "lugares de estacionamiento apartados" de manera presencial o por vía telefónica, puedes dar clic aquí para tener los datos del Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC) que le corresponde a tu alcaldía.

Una vez que ingrese al sitio web, selecciona tu alcaldía, indica la opción "Quejas sobre obstáculos semifijos o movibles que obstruyen la vía pública", checa los requisitos y da clic en la pestaña "Dónde se realiza" para obtener el domicilio y número telefónico al que puedes recurrir para realizar la denuncia de "calles apartadas".