Repuntan cuatro modalidades de robo en la alcaldía Cuauhtémoc

David ha sido víctima de asalto en el transporte público en dos ocasiones dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. La primera vez ocurrió en un microbús que abordó en la calle de Donceles en la colonia Centro.

“Se subió un sujeto a la unidad e inmediatamente le indicó al conductor que no hiciera paradas, luego sacó un picahielos y dijo que si todos cooperábamos no iba a haber heridos ni muertos; afortunadamente no agredió a nadie”, dijo el joven a La Razón.

En otra ocasión, “me tocó que en una combi se subió un payaso, después de contar varios chistes, cerró diciendo: ‘Les tengo una buena noticia y una mala… la buena es que hoy es quincena, la mala es que esto es un asalto’”, contó. La víctima explicó que el payaso portaba un arma, con la que amenazó a un señor de la tercera edad que se negaba a entregar sus pertenencias.

Otro afectado, Kevin, narró: “Cada semana voy al centro para surtir productos de papelería, el camión me deja a unos metros de la calle Mesones, un día al regresar me tocó asalto en el camión; los asaltantes aprovechan que la gente nos vamos a surtir de muchas cosas, no sólo de papelería, y roban nuestros productos para luego revenderlos”.

En esta alcaldía, gobernada por Sandra Cuevas, durante el primer cuatrimestre de este año aumentó la incidencia en cuatro diferentes modalidades de robo, entre ellas el robo en transporte, con 19.5 por ciento. Entre uno y otro periodo, la tasa de este flagelo pasó de 52.1 a 62.3 por cada 100 mil habitantes.

Gráfico

Pero en los primeros cuatro meses de este año crecieron en total ocho delitos de alto impacto, entre ellos el homicidio, con 24 por ciento, la extorsión con 56.2 por ciento y la violación, con 37.5 por ciento.

Otro de los delitos que impacta a la alcaldía Cuauhtémoc es el robo de negocio, que registró un aumento del 19.9 por ciento, al pasar de 496 carpetas de investigación en el primer cuatrimestre del año pasado a 595 en el mismo periodo de este 2023.

Aimé solía tener un negocio de productos para belleza en Donceles 88, pero su sueño por emprender duró sólo un par de meses. “Si llegas aquí y nadie te conoce, te vuelves presa fácil, no sabes si los mismos compañeros locatarios son quienes dan el pitazo y te ponen, yo duré poco más de dos meses y en ese tiempo me robaron mercancía, afortunadamente yo no estaba”, contó la mujer.

Aimé trató de aferrarse a continuar con su negocio, pero un asalto a mano armada culminó con su propósito: “Ese día estaba por cerrar, llegaron dos sujetos con cubrebocas, gorra y lentes, se dirigieron directamente a mí, pese a que había otros locales abiertos, me dijeron que les diera todo lo de la caja mientras me pusieron un arma en las costillas, no me resistí pero ahí me di cuenta que era algo personal, yo no había instalado cámaras, pero los locatarios vecinos si tenían y todos se negaron a compartirme grabaciones, eso me hizo sentir muy insegura y renunciar a ese lugar, aunque me iba muy bien con la venta”, comentó la joven.

Durante los cuatro primeros meses de este 2023, el robo a transeúnte tuvo un alza de 9.8 por ciento, ya que los expedientes pasaron de 930 a mil 22, mientras que el robo a casa habitación se elevó 46.8 por ciento, pues los casos pasaron 64 a 94.

De acuerdo con la Sedena, las colonias más peligrosas son Doctores, Tránsito, Algarín, Asturias y Centro.