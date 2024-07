Policía que participó en video de Luna Bella en el Metro ya volvió a su cargo

El policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Jorge Luis López Villegas, que participó en un video sexual que se grabó en un vagón del Metro y fue suspendido, ya retomó su cargo, luego de una reunión que sostuvo esta tarde con el director de asuntos internos de la institución.

Posterior a la charla, López Villegas comentó que se encuentra en investigación administrativa hasta que se llegue a una resolución, sin embargo, puede llevar a cabo sus diligencias como elemento de la SSC.

“Voy a continuar normalmente hasta que exista un juicio porque todos debemos de llevar un proceso administrativo en este caso y aunado a eso, ya que exista una resolución de todo el conflicto, seré sancionado o lo que tenga que proceder en mi corporación”, dijo.

López Villegas está adscrito a la Unidad de Policía Metropolitana Fuerza de Tarea (Zorros), previo a la charla que sostuvo en la SSC, mencionó que está en toda la disposición de esclarecer los hechos para que no se le adjudiquen cosas relacionadas a un delito.

#VIDEO | El policía captado en el video de Luna Bella dentro de las instalaciones del Metro acepta las consecuencias de sus actos y enfrenta las medidas disciplinarias correspondientes. Da detalles del acuerdo que tuvo con la creadora de contenido pic.twitter.com/Ki4pGRvXJD — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 11, 2024

Reiteró que no había niños presentes en el video como se aseguró en redes sociales y aclaró que las personas que aparecen como usuarios del Metro son extras que fueron contratados para salir en el video.

“Pido que se me juzgue conforme debe de ser, se convierte en un delito cuando se obliga a ver a alguien cosas que no quiere ver, pero como tal no existe una denuncia en mi contra. Todo lo que hago, mi contenido, es por necesidad, para ayudar a mi familia porque los 16 mil que gano en la policía no me es suficiente para mantenerlos, yo soy el pilar de mi familia”, expuso.

Jorge Luis compartió que la mayor parte de sus ingresos la obtiene del contenido que sube a Only Fans, dijo que las ganancias varían, pero en un mes que le va bien se gana de 30 a 40 mil pesos.

Asimismo, pidió disculpas a las personas que se ofendieron, pues aseguró que no fue su intención, por lo que pidió una disculpa pública.

“Quiero hacer una disculpa ante toda la sociedad, como dice mi pancarta, todos somos seres humanos y yo estoy dando la cara, es de hombres reconocer los errores que uno comete, aquí estoy presente”, declaró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT