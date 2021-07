Sheinbaum: Exceso de confianza y desunión contribuyeron al resultado electoral

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aceptó que, además de la campaña de mentiras y calumnias, la falta de unidad y exceso de confianza provocaron el resultado que no benefició a Morena en las elecciones del 6 de junio; no obstante, confió en que este resultado no se sostendrá por mucho tiempo.

Durante el festejo de Morena a tres años de ganar la elección presidencial, Claudia Sheinbaum aseguró que, en la ciudad, el partido al que representa ganó 75 por ciento de las casillas y es la fuerza mayoritaria de la ciudad.

“Por eso, estoy convencida que este resultado no se sostendrá por mucho tiempo, porque la mentira y el engaño están condenados siempre, siempre, al fracaso; y lo que ellos representan es la corrupción, la discriminación y el clasismo”, declaró ante los morenistas.

Declaró que lo ocurrido el 6 de junio, obliga y recuerda a la Cuarta Transformación a que, bajo ninguna circunstancia, puede bajar la guardia, así como a ubicar donde están los verdaderos adversarios, porque hay mucho en juego.

Agregó que la CDMX no es conservadora, por el contrario, es una ciudad progresista que ha visto construir los grandes movimientos y la conquista de los derechos sociales y humanos por la democracia. Como ejemplo, citó el trabajo realizado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue Jefe de Gobierno.