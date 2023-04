Retiran la valla antimigrantes que puso Cuevas

Autoridades capitalinas realizaron un operativo en la plaza Giordano Bruno, en la alcaldía Cuauhtémoc, para retirar los tapiales que la alcaldesa de la demarcación, Sandra Cuevas, ordenó colocar en este espacio público el pasado lunes, tras el retiro de un grupo de migrantes.

La colocación de estas vallas ocasionó una nueva disputa entre la alcaldesa, quien acusó el envío de “granaderos” por parte del gobierno central para “frenar” la remodelacion de este espacio, y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien previamente acusó ilegalidad en la instalación de esta valla.

Al respecto, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que realizó un operativo para retirar dichos tapiales y rejas metálicas, localizados en la colonia Juárez.

En un comunicado, la dependencia precisó que la alcaldía Cuauhtémoc presentó un proyecto en el que se describían distintas acciones para modificar el sitio; sin embargo, dijo, el documento aún se encuentra en análisis.

La Secretaría de Gobierno indicó que este martes se informó a la demarcación sobre “diversos defectos técnicos del proyecto” y se le indicó que “por ningún motivo podrían iniciarse obras, preparativos o instalaciones logísticas en la plaza, ya que no contaban con las autorizaciones requeridas”.

Por la mañana, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que la Cuauhtémoc no contaba con permisos para la colocación de vallas metálicas en esta plaza pública, luego de que un grupo de migrantes que permanecía en la zona fue trasladado a un nuevo albergue en la alcaldía Tláhuac.

“No está bien, es otra vez el tema de la discriminación. Y no es un tema con la alcaldesa, que acostumbran los medios a generar ahí, como si hubiera una disputa en particular, pero no es correcto”, dijo.

Insistió en que la colocación de estos tapiales “no es legal, no es legal que haya un tapial ahí, no tiene ningún permiso”.