Salomón Chertorivski planea generar derrama económica en la CDMX con el sector empresarial

Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, comentó que la Ciudad de México ha perdido turismo, por ello, se comprometió a impulsar y estimular la promoción de la Ciudad para detonar la derrama económica y resolver los problemas de los habitantes.

Durante un encuentro con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), en el cual acudieron diversas cámaras de la Coparmex, la asociación de Hoteles, la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, entre otros sectores, el aspirante expuso los que considera retos y oportunidades que se tienen en la capital.

El Gobierno de la ciudad necesita más dinero, no menos, tenemos muchos problemas que resolver y sin ingresos no va ser posible; tenemos una crisis de agua, necesitamos 17 mil millones para la reparación de fugas y hoy ese ingreso no existe