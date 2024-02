Samuel García pide cárcel para el operador de Xóchitl Gálvez en Nuevo León.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó a la Fiscalía General de la República rendirle cuentas a los nuevoleoneses al explotar incrédulo por las cantidades millonarias que Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl Gálvez ha realizado a destinos financieros internacionales.

En rueda de prensa, el gobernador condenó que el recién nombrado delegado de la campaña de la candidata presidencial por el Frente Amplio por México, haya realizado envíos por un monto que calculó en los $7,000 millones de pesos a 15 países.

Además solicitó a la Fiscalía General de la República rendirle cuentas a los nuevoleoneses al explotar incrédulo por las cantidades realizadas a destinos internacionales.

“De esos países que puso, como cuatro ya están en foco rojo de lavado. El simple hecho de que un mexicano deposite dinero en Hong Kong por ejemplo, o en Curazao ya es delito. Entonces ¿dónde está la autoridad? Por qué no lo han metido al bote bueno 15 países; hay unos que se me hace que ni conocía no es broma hoy googlee Letonia, es un país más chiquito que Santiago Nuevo León.

“La pregunta es, ¿Dónde está la Fiscalía? si con 40 millones lo veía en el bote 6 mil millones a 15 países, más mil 040 millones de lavado en México ese güey tiene que estar en cadena perpetua. Por favor, ¡ya hagan algo cabrón!, discúlpenme la palabra, pero esto está cabrón 7 mil millones de pesos, ni la Secretaría de Educación los tiene”, subrayó García Sepúlveda.

García Sepúlveda, consideró que el actuar de Cienfuegos está relacionado con las decisiones que ha tomado el Congreso local, respecto a quitarle facultades al gobierno estatal sobre la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León (UIFE), así como con la insistencia de nombrar a Adrián de la Garza como Fiscal General.

“Nada más pregúntense, ¿Por qué Chale y el Congreso del PRIAN me quieren quitar la UIFE? nada más pregúntense, ¿Por qué Adrián quiere ser fiscal de Nuevo León? pues para cuidar a este güey que es el ‘rata’ que tiene 7 mil millones de pesos que lavó y con eso compra diputados.

“Es obvia, la pregunta lo que yo digo vieja política es el PRIAN que se quiere apoderar de las instituciones que castigan, para tener impunidad” enfatizó García Sepúlveda.

