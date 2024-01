Sandra Cuevas presenta su agrupación política

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó su Organización por la Familia y la Seguridad de México, la cual señaló que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con la expectativa de que en el 2025 se convierta en partido político.

“Quiero que conozcan esta nueva organización política que, si Dios me lo permite y todos ustedes me acompañan, la vamos a convertir en un nuevo partido político en el año 2025”, dijo en evento realizado en la Arena México.

Subrayó que se debe luchar por la institución más importante, la cual consideró que es la familia, y por lo mismo, por mejorar la seguridad: “Ésas son mis dos causas, esas son mis banderas: el rescate de la familia y traer seguridad a este país”.

El evento contó con grupos musicales, una banda de guerra, zanqueros, batucada y cientos de personas que acudieron con carteles con el rostro de Cuevas Nieves, así como carteles con leyendas como “Alcaldesa de mil batallas y todas ganadas”, y banderas con el nombre de la nueva organización política.

La funcionaria indicó que de lunes a viernes se dedicará a las actividades de la alcaldía y los fines de semana a la nueva organización, por lo que no será necesario pedir licencia a su cargo.

En entrevista posterior al evento, la alcaldesa en Cuauhtémoc resaltó que quien quiera unirse a la organización será bienvenido, “siempre y cuando quieran ayudar, no figurar”, y adelantó que a la brevedad comenzará las actividades en campo para beneficiar a los ciudadanos.

“Estamos invitando a esta organización política, pero no que quieran venirse a enriquecer ni a querer solamente un lugar dentro de la política, sino que le inviertan a querer favorecer la calidad de vida de los niños y de adultos mayores; es trabajo de territorio, a mí no me gusta la gente que sumula”, dijo.

En su discurso, lanzó un mensaje a todas las fuerzas políticas para demostrarles que “hay una segunda alternativa” para favorecer a los habitantes de la Ciudad de México.

“Soy una sola mujer con fuerza, fe y entusiasmo, que viene desde abajo y que fui humillada por los partidos políticos, sigo de pie, hago las cosas porque me gusta ver bien a la gente”, enfatizó.

Destacó que ha estado hablando con los distintos partidos políticos, por lo que el próximo lunes anunciará a cual de ellos se unirá de cara a las elecciones del 2 de junio y con que posición.

“Lo más importante es trabajar, eso siempre nos va diferenciar y nos pondrá en un lugar distinto, pero Morena está descartado porque ni apoyaría ni trabajaría para ellos”, puntualizó.

Cuevas Nieves señaló que ha platicado con personajes del Frente Amplio, pero acotó que sigue habiendo descuidos de arrogancia, por lo que advirtió que, “mientras sigan con la soberbia de que van a ganar sin que pase nada, y sigan lastimando a algunos perfiles que podemos sumar, difícilmente se va poder construir algo”.

Añadió que próximamente expondrá públicamente a personajes de esa coalición, conformada por PAN, PRI y PRD, ya que aseguró que están involucrados con delitos de alto impacto: “Se los digo con pruebas y expedientes que en muy poco tiempo voy a exponer, no pueden tener pederastas, violadores de niños y que no haya sanción para ellos”.

Asimismo, aseguró que la Organización por la Familia y la Seguridad de México ya está registrada como asociación civil y que se dedicará a ella para hacer un “trabajo hormiga” para que en un año tenga un gran avance en su camino hacia convertirse en partido político.