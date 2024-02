Santiago Taboada acusa intimidación y señala a Martí Batres y a Ulises Lara

El candidato de la coalición “Va por la CDMX" a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina, denunció a través de redes sociales intimidación por parte de la Fiscalía capitalina.

“Una vez más, Martí Batres y su cuñado, el fiscal Ulises Lara, trataron de amedrentarme, pero hoy en mi domicilio, con un carro sin balizados, con un carro con placas particulares, pero con policías de la Fiscalía de la Ciudad de México” expuso en un video mensaje.

Aseguró que le “parece increíble e indignante que una carpeta de investigación que me quieren fabricar sólo se tarde dos días en integrarse y dos días en notificarse, cuando hoy con esa rapidez deberían encontrar a las víctimas de violencia, pero también deberían encontrar a las personas que están desaparecidas en esta ciudad”.

Hoy el Jefe de Campaña @martibatres mandó a su cuñado, el titular de la @FiscaliaCDMX, a tratar de intimidarme.

No les tengo miedo #YaSeVan pic.twitter.com/m9L4IOdwER — Santiago Taboada (@STaboadaMx) February 23, 2024

Le pidió al jefe de gobierno “ponerse a trabajar” y dijo no tenerle miedo “no vemos el 2 de junio”.

La notificación que recibió Taboada fue por el delito de amenaza, denuncia que presuntamente se realizó el pasado lunes.

También dijo que él en ningún momento le había brindado a la Fiscalía el domicilio de su casa, sólo de la oficina de su abogado; sin embargo, los elementos del órgano impartidor de justicia se presentaron en su casa.

Al finalizar, señaló “no te confundas, Martí Batres y Ulises Lara no me van a amedrentar ni me voy a dejar”.

JVR