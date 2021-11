Santiago Taboada descarta aplicar austeridad en seguridad y obra pública

Durante la sesión extraordinaria en la que el concejo de la alcaldía Benito Juárez aprobó por mayoría el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, el alcalde Santiago Taboada señaló que no se escatimarán los recursos para seguridad y obra pública.

“Aquí no vamos a aplicar la austeridad en obras ni vamos a aplicar la austeridad en seguridad; la austeridad se aplica en el capítulo mil naturalmente, el tema es que el capítulo mil abarca más del 50 por ciento de nuestro presupuesto y no lo maneja ninguna alcaldía. Hay muchas cosas que están en este proyecto de presupuesto que no son facultad de la alcaldía y lo estamos haciendo de manera solidaria y coordinada”, destacó.

Santiago Taboada aseguró que el gasto de inversión es un gasto prioritario, ya que, dijo, es la única manera en la que se va a reactivar la economía, en obra pública a la que no se le movió ni un centímetro los pasados tres años.

también puedes leer Por cobrar equipaje de mano, Profeco coloca sellos de suspensión a Volaris y Viva Aerobus

“El ejercicio de un gobierno de tres años se vio reflejado el 6 de junio y no solamente nos fue bien, nos fue mejor y ahí está ¿no les gusta? Hay que ganar, así es esto. Lo que pasa es que a veces no nos gusta lo que la ciudadanía dice cuando electoralmente no nos beneficia”, señaló.

El alcalde Santiago Taboada agradeció las preguntas de los concejales y explicó que una cosa es el Presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México y otra el ejercido, ya que este puede sufrir modificaciones.

“En 2020, nosotros tuvimos 2 mil 306 millones y el gobierno nos dio 2 mil 100, precisamente porque 200 millones nos recortaron por la pandemia de COVID-19. Hay actualizaciones trimestrales del Presupuesto, es público. Hay que ver los avances mes por mes, por eso no puedes decir que hay subejercicio cuando no ha acabado el año, por eso hay que revisar el año completo. Una cosa son las preguntas y otra son las aseveraciones que faltan a la verdad”, subrayó.

Asimismo, el alcalde de Benito Juárez sostuvo que este presupuesto no es el fin, ya que es el inicio de una discusión que se va a dar en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que seguirá peleando por más recursos y que el Fondo de Capitalidad no se rechace, “porque no es un fondo para Benito Juárez, es un fondo para la Ciudad, porque la Ciudad de una u otra manera le impacta el que mucha gente de otra parte de la República venga a trabajar, por supuesto en materia de seguridad, de transporte público, de infraestructura, no vamos a renunciar a ese tema y ni vamos a renunciar a pedirle más recursos al Congreso, etiquetados”.

JVR