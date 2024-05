Santiago Taboada llama a votar a comerciantes de Tepito y vecinos de Cuauhtémoc.

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, hizo un llamado a las y los comerciantes, habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc y de toda la Ciudad de México a salir a votar para garantizar el triunfo de la alianza opositora.

"Estamos prácticamente a 10 días de que el cambio llegue en el país y llegue a la ciudad, y por eso este mensaje es para que salgamos a votar el 2 de junio, para que sepamos lo que nos estamos jugando…Lo que nos estamos jugando es el future no solamente el future de la Cuauhtémoc sino de la ciudad y del país…Les quiero pedir un favor; en estos días necesito que nos ayuden a que la gente no caiga en las mentiras y en la desesperación de Morena”, apuntó.

Durante su mensaje, Taboada se comprometió con las y los comerciantes y la ciudadanía de que el Seguro Popular regresará para que quienes carecen de seguridad social puedan atenderse. "Voy a regresar junto con Xóchitl, el Seguro Popular para todos ustedes. Cobertura universal, para que si se enferman, para que si sus hijos tienen que ir al doctor, sean atendidos y no les cueste absolutamente nada; esta ciudad, no puede ser una ciudad de derechos, si la salud sigue siendo un problema".

Acompañado de las candidatas a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez y a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, el candidato agregó que hay un gran pendiente con el sector comercio en materia de vivienda, debido a que, en el sexenio de Morena fue donde menos construcciones se hicieron en la capital.

Santiago Taboada estuvo acompañado de la candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, y de la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Foto: Especial.

"Nosotros queremos, claro que queremos el orden, pero queremos también que ustedes puedan tener derecho a la vivienda, tenemos un gran pendiente porque fue el sexenio, el sexenio de Morena que menos vivienda social se hizo en la ciudad, por eso les quiero decir. Yo tengo un compromiso para que estos espacios comerciales no solamente sean espacios de venta, sino también podamos usarlos para viviendas" subrayó.

El abanderado del PAN, PRI y PRD dejó en claro a los habitantes que la tarifa del Metro no subirá de 5 pesos.

"No hay mejor seguridad, ni hay más agua, ni está mejor el Metro, que por cierto, se está cayendo a pedazos y fueron capaces por sus mentiras de inventar (decir) que lo íbamos a subir a 25 pesos. Miren, el Metro se queda en 5 pesos, pero a mí no se me va a caer. El Metro va a ser el mejor Metro del país" concluyó.

JVR