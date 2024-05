Santiago Taboada y candidatos de la alianza respaldan a Alessandra Rojo de La Vega tras atentado

Santiago Taboada, candidato de la coalición “Va X La CDMX”, junto con las y los candidatos de la alianza a las alcaldías, condenó el atentado en contra de Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc e hizo un llamado enérgico al gobierno de la ciudad a garantizar un proceso electoral seguro.

Esto es una exigencia para el jefe de gobierno que sabe que va a perder, pero que históricamente va a pasar a ser el jefe de gobierno que condujo las elecciones más violentas de la ciudad, que nos garantice a todas y a todos el poder llevar a cabo nuestro trabajo. Lo único que estamos haciendo aquí y hemos hecho durante meses, es recorrer las calles, es platicar con la gente y decirles a todas y a todos que quieren un cambio en esta ciudad, que somos la opción que les garantizamos eso , destacó.

En conferencia de prensa, Taboada subrayó que las y los chilangos se merecen elecciones libres, sin amenazas contra simpatizantes de la oposición; además de que la policía y el gobierno saquen las manos de la elección.

Algunos llevamos tres años, incluida Alessandra, enfrentándolos. En 20 días no nos van a detener, pero hago responsable públicamente de lo que nos pase a nosotros, o a cualquier persona de nuestras familias, de nuestros equipos, al jefe de gobierno Martí Batres; si no va a garantizar la seguridad de la oposición, que pida licencia y que se vaya a vacaciones unos días o a coordinar la campaña de la candidata que va a perder. No vamos a permitir que esta ciudad se vuelva como muchos estados que gobierna Morena , sostuvo.

Asimismo, el candidato de la coalición “Va X La CDMX”, dijo: “doblamos la apuesta, quedan 20 días, necesitamos de todas y todos para detener y para sacar a quienes han violentado no solamente a los candidatos… si tiene un poco de decencia y de pudor (Martí Batres), que no pase a la historia como el jefe de gobierno que permitió y que promovió una tragedia… Vamos a hacer de esta alineación, de este equipo, el equipo que va a rescatar la ciudad”.

Santiago Taboada y candidatos de la alianza respaldan a Alessandra Rojo de La Vega tras atentado Coalición “Va X la CDMX”

Ayer 11 de mayo, en la colonia Peralvilllo, alcaldía Cuauhtémoc, fue baleada la camioneta de la candidata Alessandra Rojo de la Vega; el vehículo recibió al menos seis impactos de bala, todo esto después de una asamblea que realizó minutos antes en esa colonia.

Rojo de la Vega exigió a las autoridades que hagan su trabajo y dé con los responsables. “No solo contra quien disparó, también con quienes están detrás de este atentado. Sé que no soy la única, todos los días a mujeres y hombres en nuestra ciudad y sobre todo en nuestra alcaldía Cuauhtémoc les arrebatan sus sueños, sus pertenencias, sus ilusiones y hasta la vida. Hoy nuestro país está sumido en una crisis de inseguridad, donde lamentablemente la violencia se ha normalizado… Estoy segura de que si salimos a votar, vamos a lograr cambiar esto”.

Dejó en claro que no callarán su voz a pesar de los actos de violencia, “porque hoy no atacan a una mujer, nos atacan a todas y todos, atacan a la oposición unida y todos nos ponemos al frente, porque esto no es contra Ale Rojo de la Vega, es contra todas las que queremos un mejor futuro, las que soñamos con una mejor ciudad, inteligente para la vida, las que queremos ponerle un alto a la corrupción y a los abusos del poder”.

Giovani Gutiérrez, candidato de la alianza a la alcaldía Coyoacán, lanzó un “ya basta” a todas las campañas negras, a la guerra sucia y a las mentiras y acusaciones falsas y llamó a salir a votar. “Yo le pido a todas y a todos los ciudadanos que este 2 de junio salgan con la razón, salgan a votar pensando en que no se trata de las personas que estamos aquí representando un proyecto. Se trata del futuro de las y los capitalinos”.

DMGS