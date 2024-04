Este viernes, elementos de la Policía Bancaria Industrial del Metro de la Ciudad de México, en la estación Garibaldi de la Línea 8 que va de Garibaldi-Lagunilla a Constitución de 1917, desalojaron a un hombre que llevaba a su perrito herido en brazos.

De acuerdo a los reportes, se informó que fueron los usuarios del vagón en el que este hombre se trasladaba, los que bajaron la palanca de emergencia para que las autoridades de la PBI desalojaran a este hombre. Al hacerlo, le pidieron que usara otro tipo de transporte para llevar al veterinario al animal y así ser atendido.

Aunque muchos condenaron el hecho en redes sociales y a sabiendas que ya se abrió una investigación interna a los policías que desalojaron a este hombre junto con su perrito herido, te contamos si puedes -o no- viajar en el Metro de la Ciudad de México y el Metrobús, con tu perro, gato u otra clase de mascota.

¿Se puede viajar con perros o gatos en el Metro y el Metrobús de la CDMX?

Si te das cuenta, en la mayoría de las estaciones del Metro, hay un letrero con gráficos en los que te informan cómo es que debes transportar bultos al interior de los vagones, así como mascotas o bicicletas, incluso te informan qué es lo que no puedes pasar a las estaciones.

En referencia a las mascotas, ya sean perros, gatos u otras de compañía, se informa que deben viajar obligatoriamente en transportadora totalmente cerrada, esto mismo aplica para el Metrobús de la CDMX. Además, estos animalitos no deben ir con la cabeza expuesta ni tampoco alguna extremidad.

La Ley de Movilidad, actualizada en el año 2019, informa sobre viajar con perros y gatos en el Metro y Metrobús lo siguiente:

Se les negará el servicio a quienes lleven consigo bultos, materiales inflamables o animales que puedan causar molestias o riesgos a las personas.

​En el artículo 230, se establece la prohibición a los usuarios sobre transportar animales, excepto cuando sean de asistencia, como los perros guías.

​Se informa que los perros de asistencia no serán considerados como animales de compañía en caso de que una persona que los necesite utilice el Metro o Metrobús.

​Los usuarios de perros guía o animales de servicio, deben acreditar que el animal cuenta con certificado expedido por un centro de adiestramiento para prestar el servicio requerido por el usuario.

Policías sacan del metro a usuario con perrito herido, ignorando su intento de transporte para buscar atención médica ¿actuaron bien? pic.twitter.com/tA0PJ0ysUX — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) April 13, 2024

¿Qué dicen en las redes sociales?

Aunque el reglamento es claro y se pide que los animales deben ir en una transportadora cerrada, este caso es particular porque el perrito va herido y el hombre que lo carga en brazos, busca atención veterinaria urgente para que atienda al animal. Esto mismo se refiere en redes sociales, en donde condenaron el actuar de los policías e incluso señalaron la presencia de jefes de estación vestidos de civiles, actuando en contra del hombre que buscaba atención médica para su perro.

"Si los policías se pusieran así con los verdaderos criminales, no estaríamos como estamos"; "Duele ver la falta de capacitación, preparación, empatía y criterio de los policías. En ningún momento le ofrecieron apoyo y lo orientaron y más duele la ignorancia y prepotencia"; "Qué poca, pero no sea que los ambulantes se están peleando o las balaceras dentro del Metro, porque ahí sí los policías no aparecen", fueron algunos de los comentarios que se hicieron en contra del actuar de los policías en la estación Garibaldi, con este hombre que quería transportar a su perrito herido en el Metro.

