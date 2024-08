Señalan la falta del PGOT para análisis de regulación de rentas

Las diputadas del PAN, Gabriela Salido Magos, y del PRD, Polimnia Sierra Bárcena, destacaron el objetivo de la iniciativa del Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, para regular las rentas de viviendas, pero consideraron que hace falta el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), principalmente para la atención de los asentamientos irregulares.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Salido Magos, dijo a La Razón que en la iniciativa no se plantea el problema de la vivienda como un derecho de manera general, sólo se hace un planteamiento de una alternativa como política pública que da la opción de vivienda en renta con recursos públicos.

“Se hace el planteamiento de una alternativa como política pública que da la opción a la vivienda en renta con recurso público, evidente se vuelve una alternativa más, pero no puede ser la única, la policía de vivienda de la ciudad tiene que ser prevista con vivienda no nada más en renta sino la construcción de vivienda para todos los sectores”, comentó.

Cuestionó que la iniciativa se presente, a pesar de que no hay un Plan General de Desarrollo (PGD) y el PGOT; no obstante, no cerró las puertas al diálogo.

Enfatizó que las áreas donde hay tierra para la construcción de vivienda deben estar definidas en el programa, pero desde 2023 la capital no cuenta con él.

“Hay dos elementos básicos de planeación: el PGOT y el PGD, el primero parte del análisis de las problemáticas a efecto de plantear soluciones y, a partir de éstas, la creación de políticas públicas. Tenemos que partir de lo básico”, dijo.

La panista explicó que, por ejemplo, que parte de la planeación en los documentos ya extintos era dotar de herramientas a las zonas con más asentamientos irregulares, como son Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta y Tláhuac, con elementos ecológicos y sustentables.

Gráfico

De acuerdo con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, hay 894 asentamientos irregulares y las alcaldías con más de éstos son Xochimilco con 306, Tlalpan con 186 y Milpa Alta con 122.

El 29 de julio, Batres Guadarrama presentó la iniciativa de reformas para modificar la Ley de Vivienda y el Código Civil para frenar la tendencia al alza de precios. Justificó que entre 2019 y junio de 2024 el costo de las rentas mensuales en la capital incrementó 25 por ciento.

Sugirió que se votara en favor en la sesión permanente del 31 de julio, pero no fue así, porque hubo diferencias entre partidos respecto al turno de ésta.

La propuesta contempla que el costo de la renta deberá estar por debajo de la inflación; además, la modificación a la reforma a la Ley de Vivienda en el Artículo 1 para incorporar una fracción XVll que señale que se garantice la producción pública de vivienda de arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos por parte del Gobierno local.

La diputada perredista, Sierra Bárcena se pronunció en favor de la iniciativa, pues, dijo, es importante atender el tema de los asentamientos irregulares en suelo de conservación.

“En Tierra Nueva, en Álvaro Obregón, hay artesanas que vienen de Querétaro. A eso se han dedicado por generaciones, no pueden acceder a un crédito inmobiliario, a una renta, a un contrato, no tienen cómo comprobar ingresos, definitivamente necesitamos más vivienda popular”, abundó.

La diputada, quien también es la vicepresidenta de la Comisión de Vivienda, consideró que se deben reproducir los proyectos del Instituto de Vivienda (Invi), los hogares populares y regular las rentas.

Advirtió que terminar con los asentamientos irregulares es complicado, pero se pueden frenar para que ya no crezcan.

Sierra Bárcena explicó que la corrupción le ganó al Invi y hubo casos de departamentos que no cumplían con la norma, porque eran con acabados de lujo, por lo que sugirió que la iniciativa de Batres Guadarrama tenga supervisión y revisión constante.

La diputada afirmó que la falta de vivienda y las rentas causan que los capitalinos emigren a las periferias como Chalco, Tláhuac y Ojo de Agua, pero la capital puede crecer hacia arriba, es decir, aumentar los pisos de los edificios siempre y cuando se siga el Reglamento de Construcción sin poner en riesgo a nadie.

“Tenemos que tener propuestas reales basadas en las necesidades reales de la ciudad: por supuesto que necesitamos bosques, pero también requerimos vivienda popular, no Be Grand (apartamentos de ostentosos). A lo largo de la supervía Luis Cabrera hasta Santa Fe está lleno de departamentos de lujo y era una zona de valor ambiental, si ahí no les importó, que hagan vivienda popular”, apuntó.

La legisladora coincidió con Salido Magos en que urge el PGOT; no obstante, reconoció la intención de buscar que haya acceso a la vivienda.

“Es necesario el PGOT, pero sí aplaudo la iniciativa de buscar vivienda popular, ya sea en forma de renta o con el Invi, por supuesto que se tienen que hacer muchas adecuaciones a la ley y la supervisión y medidas de control”, sostuvo.

Ayer, Batres Guadarrama llamó a los diputados del Congreso a prestar atención a la iniciativa con el objetivo de que se apruebe, pues resaltó que “es un clamor de la gente”.

En conferencia, el mandatario afirmó que la iniciativa generará el bienestar de los capitalinos, pues tiene que ver con varias aristas que contemplan que la gente tenga vivienda asequible y como consecuencia, puedan acceder a mejor calidad de vida.