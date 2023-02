AMLO cuenta con gran aceptación en la CDMX: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que contrario a lo que se piensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene buena aceptación en la capital, debido a que la gente desea que siga el proyecto de transformación.

“A pesar de que muchos medios critican al presidente, la gente lo reconoce en la Ciudad de México, cosa contraria a lo que se dijo tras los resultados de 2021, pues se dijo que la gente mencionó que ya no era querido en la capital, cosa que no es cierta”, indicó.

La gente quiere una ciudad progresista

La mandataria sostuvo que la gente quiere que la ciudad siga siendo progresista y no quiere que haya regresiones en la pérdida de derechos, pues eso -dijo- es lo que representa la derecha en México, “la pérdida de derechos y orientar a la ciudad hacia un sistema más conservador”, por ello, reiteró que los habitantes es lo que no quieren.

Sheinbaum Pardo declaró que miden la popularidad de la gente a través de las encuestas, por ello ven que desean que siga el proyecto de transformación en la Ciudad de México.

Habló sobre el Cártel Inmobiliario

Respecto al Cártel Inmobiliario mencionó que “mas que un escándalo” son irregularidades que se cometieron y que son las autpridades competentes las que hacen las investigaciones, “sobre todo” en las colonias que tienen problemas.

Señaló que los vecinos no desean que se haga más público el tema de las irregularidades en las viviendas, porque temen perder su patrimonio, sin embargo, Sheinbaum dijo que lo que se quiere es regularizarlos para que tengan certeza en sus inmuebles. “En muchos casos hay documentos que no reconoce el notario, por eso deseamos dar certeza a quienes compraron de buena fe un departamento para que no tengan problemas”, finalizó.