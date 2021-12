Sheinbaum insiste que revocación de mandato es un proceso constitucional

Luego de que este domingo los mandatarios estatales de la Cuarta Transformación emitieron un mensaje en el que llamaron a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a reconsiderar su postura de suspender el proceso de consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que dicho procedimiento es un asunto "constitucional" y no depende de si los consejeros están o no de acuerdo con el mismo.

"Fueron seis consejeros frente a cinco, y el discurso también del consejero presidente del INE, en donde claramente se ve que ellos no están de acuerdo con la revocación de mandato, pero no es un asunto de si ellos están o no de acuerdo, es un asunto que es constitucional y debe realizarse. Por eso este comunicado conjunto que hicimos; llamamos gobernadores y gobernadoras de la 4T y yo estoy convencida que debe realizarse en el tiempo que fue programado y en su momento", comentó.

Tras ser cuestionada acerca de este aspecto, la Jefa de Gobierno resaltó que los consejeros del INE no han establecido un programa de austeridad acorde con "los tiempos" que vive el país; por ello, reiteró su llamado a que generen un programa de austeridad republicana, a que dejen de usar vehículos costosos y viajar.

"Que hagan un programa de austeridad republicana, que dejen de viajar, que dejen de utilizar vehículos tan ostentosos, que hagan un programa de austeridad interno; ésa es la recomendación, porque el INE su objetivo es que no solamente se promuevan las elecciones o la democracia electoral, sino también la participativa; entonces, es un llamado a que reconsideren y recuperen la revocación de mandato para el tiempo en que fue planeado", dijo.

Advirtió que, al momento, ya se entregaron las "suficientes" firmas tanto de parte de asociaciones civiles como de ciudadanos, tanto electrónicamente como físicas, para que se realice esta revocación.

