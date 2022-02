Claudia Sheinbaum respalda a AMLO y a sus hijos; los ataques son contra la 4T

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró su apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos, tras las recientes acusaciones en su contra y advirtió que los ataques no solo están dirigidos a ellos sino a todo el proyecto de la Cuarta Transformación.

"Agreden personalmente cuando en realidad no les gusta es la nueva forma de gobernar. Eso es lo que me parece que todo el mundo tenemos que tener en mente. (...) En el fondo el tema es que no quieren que este proyecto de transformación siga, pero es por el bien de México que se abre el debate, pero con base en la verdad", expresó.

En rueda de prensa, la mandataria expresó que es "muy fácil" que se genere un clima de mentiras y calumnias en las redes sociales y algunos medios de comunicación, y advirtió que hubo grupos afectados en los beneficios económicos que obtenían o en el poder que tenían, por lo que eso es lo que les molesta: "que ya no son dueños de México".

Ante esto, la Jefa de Gobierno explicó que no es un asunto de regular las redes sociales sino de que la ciudadanía sea distinguir entre esas verdades y las calumnias, ya que hoy, lo que "está en el centro" es un proyecto que opta por los que menos tienen y por la democracia.

"Tiene que aprenderse que la democracia nacional tiene que estar basada en la honestidad, por eso hablamos de la economía moral, eso es lo que está de fondo", indicó, tras presentar los avances de la nueva planta fotovolcaíca en la Central de Abastos.

lemm.