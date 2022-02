AMLO: “es un orgullo que mis hijos resistan”

Al hacer una defensa de sus hijos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se han portado bien y se dijo orgulloso de que “resistan”; además, adelantó que solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que informe sobre los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y de sus familiares.

“Mis hijos ya saben qué es esto; me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público, lo saben perfectamente”, compartió el mandatario, a quien se le quebró la voz al mencionar que él y su familia han sido espiados a lo largo de su vida.

“Yo les pido que se sigan portando bien, lo están haciendo, y agradezco al creador de que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, que tuvo un hijo: Juan Nepomuceno Almonte, que fue conservador y se pasó al bando de los traidores”, comentó en conferencia de prensa.

Dijo que, a lo largo de su carrera política y mientras se ha mantenido como dirigente, sus hijos no han ocupado cargos públicos, “porque ése es el acuerdo que tenemos”.

Narró que desde que mostró sus ideas de oposición a los distintos gobiernos, tuvo inconvenientes para conseguir escuelas para sus hijos en Tabasco.

MÁS INFORMACIÓN AMLO envía carta al INAI para solicitar datos de Loret de Mola

“Yo tengo la ventaja, si se puede decir así, de que hemos sido espiados durante muchos años, desde que ellos estaban pequeñitos”, externó.

Expuso que desde 1995, cuando se mantuvo en la defensa por el petróleo, fue vigilado por autos y helicópteros que se colocaban en los alrededores de su casa.

“Entonces, para obligarme a que yo me amparara o que yo no me fugara, pasaban helicópteros en ese entonces del Cisen. Le agradezco mucho a Lourdes Galaz, una periodista, y a Carmen Lira, que fueron a buscar a mis hijos; entonces ya ellos saben qué es esto”, añadió.

Antes, leyó un escrito dirigido a la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, en la que pide informes de la riqueza de Carlos Loret, quien reveló que uno de sus hijos, José Ramón López Beltrán, vivió en la casa de un exdirectivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex.

“Como ciudadano y Presidente de la República, le solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares”, sostuvo.

López Obrador sugirió que la información puede ser obtenida del Registro Público de la Propiedad y Comercio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“También le solicito que, si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola, de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”, citó el Presidente.

Ante los medios de comunicación, López Obrador destacó que no se trata de un asunto personal, pues consideró que todos deberían transparentar sus ingresos sin que existan excepciones.

Expuso que “la vida pública cada vez debe ser más pública”, y que por eso se debe saber cuánto ganan los periodistas.

“La inmensa mayoría gana muy poco, pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder, político y económico, que obtiene muchísimo dinero, y son un grupo de golpeadores que les pagan todo eso porque, sin escrúpulos morales, se lanzan a destruir a opositores”, destacó.