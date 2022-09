La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció una conferencia en la Universidad de Guadalajara (UDG) sobre acciones contra el cambio climático en la ciudad de México (CDMX).

En ese marco, el Rector General de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, señaló que la visita de la titular de la administración capitalina provocará mucho ruido afuera, “pero para nosotros y los universitarios, no debe tener nada de ruido y para eso simplemente hay que hablar con claridad”.

Agregó que esta vista representa todo lo contrario, se trata de un momento de calma y silencio para escucharnos porque representa la posibilidad de conocernos.

Por su parte, Sheinbaum Pardo agradeció la invitación del rector y señaló que este encuentro no es un tema de ruido, sino de universitarios que se dan la mano, se apoyan y se debaten ideas para construir “porque para eso es la universidad para debatir y siempre para construir”.

Sheinbaum visita la UDG; aborda acciones contra el cambio climático en la CDMX

La mandataria capitalina habló este sábado de las acciones ante el cambio climático implementadas en la Ciudad de México y explicó que “en particular en la Ciudad de México hemos desarrollado un programa ambiental y de cambio climático 2019-2024” que contempla varios ejes.

El primero es lo que ella llama la revegetación de la ciudad y “no le llamamos reforestación si no revegetación porque tiene esa característica, porque no solamente queremos capturar bióxido de carbono sino que también lo que queremos es que revivan los jardines polinizadores en nuestra ciudad, que no solamente sea un tema de bosques sino que también sea un tema de rescate de la naturaleza”.

La Jefa de Gobierno dijo que en el 2018 se sembraban 600 mil plantas y árboles en lo que va de su administración, "son más de 10 millones de plantas y árboles al año entonces llevamos casi 40 millones desde que entramos en el 2018 en diciembre a la fecha con base en varias acciones, lo primero aunque no lo crean, la Ciudad de México tiene campo, la mitad del territorio sigue siendo campo y sigue siendo forestal. A los ejidos se les apoya para que tengan sus propias brigadas forestales y ya suman 4 mil brigadistas."

Claudia Sheinbaum

“Cuando llegamos al Gobierno de la Ciudad, se destinaban 200 millones de pesos al campo, hoy destinamos mil 100 millones de pesos, es decir llevamos cerca de cuatro mil 500 millones de pesos invertidos en el campo, recuperando además las vidas de muchas personas que antes se dedicaban al campo que lo habían abandonado”, precisó.

El segundo programa que nos planteamos fue el de la recuperación de ríos y cuerpos de agua. “Lo que ocurrió en México es que los ríos se convirtieron en drenajes en la ciudades y los drenajes fueron selladas para sacar y convertirlo realmente en un proceso de saneamiento. Nosotros decidimos dejar de cerrar los ríos, de entubarlos y estamos recuperando los ríos de la ciudad”, señaló la mandataria capitalina.

El tercer eje es el manejo sustentable del agua. Hoy en nuestro país el gran tema que está a debate es el abastecimiento de agua potable, qué es lo que hay que hacer para tener más agua, igual que en el tema de la energía, hacer mucho más eficiente el consumo, los sistemas de distribución y mejorar las condiciones de abasto en la ciudad”.

Otro de los ejes es basura cero, nosotros estamos a punto de cumplir la meta de reducir a la mitad la cantidad de basura que tiraba la Ciudad de México a los rellenos sanitarios de otras zonas del país.

Esto se logró al fortalecer los programas de separación de basura en los hogares y segundo “haciendo la planta de reciclamiento de basura más moderna que tiene toda América Latina, no es ninguna concesión no es nada, es inversión del Gobierno de la Ciudad, 600 millones de pesos en la planta más moderna de reciclamiento de basura y vamos por la segunda de tal manera que vamos a tener dos mil toneladas de basura que van a ser totalmente recicladas.

Otro punto es la movilidad integrada y sustentable. Estamos modernizando la Línea 1 del Metro con una inversión histórica y estamos rehaciendo la Línea, el segundo punto es electromovilidad por lo que decidimos comprar trolebuses que duran 40 años. Hicimos un segundo piso donde lo único que se mueven son trolebuses, y también estamos comprando más autobuses, cerca de 800 autobuses extra, comentó Sheinbaum Pardo.

Ahora estamos modernizando las ciclovías en la Ciudad de México particularmente de la EcoBici. Hemos hecho 200 kilómetro de ciclovías. “Los invitamos y nos ponemos de acuerdo con el rector para que vaya un grupo de estudiantes.”

Y el último proyecto es la Ciudad Solar. Los techos de la Central de Abasto van a convertirse en una planta solar fotovoltaica, una obra que se hace con Secretaría de Energía y con la Comisión Federal de Electricidad. “Es una planta de más de 18 megawatts que será la planta solar dentro de una ciudad, más grande que haya en cualquier ciudad del mundo”.

