Otro socavón en GAM amenaza con tragarse vivienda de familia

Una familia de la colonia Providencia, de la alcaldía Gustavo A. Madero, detectó en su hogar un socavón de aproximadamente cinco metros de profundidad y nueve metros de longitud desde el pasado 9 de julio, pero a casi un mes de haberlo reportado, no ha recibido la ayuda solicitada a las autoridades.

“Un día se cayó un diablito que tenía un costal de arena; al caer se hizo un orificio de aproximadamente diez centímetros en el suelo y me percaté que estaba hueco, metí un palo de escoba, pero la sorpresa fue que se fue completo”, contó a La Razón Gabriel Pérez, quien vive en el inmueble afectado junto con cinco adultos y dos menores.

Los hechos despertaron la preocupación de Gabriel, “al no saber dónde estoy parado”, por lo que se dio a la tarea de averiguar qué escondía el pequeño orificio.

El vecino se las ingenió para meter la mano al orificio con un teléfono y una lámpara que captara la dimensión del hoyo: “Me di cuenta que estábamos sobre una caverna de cinco metros de profundidad y nueve metros de longitud, por donde corría agua”.

Alarmado, Gabriel solicitó la ayuda de Protección Civil y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), en donde le indicaron que debían evacuar el inmueble; sin embargo, no les dieron opciones de a dónde ir ni hicieron algo más, a pesar de que el diagnóstico fue de riesgo alto.

Este fin de semana el Sacmex informó que atiende dos socavones más en la Gustavo A. Madero, además del que se formó el sábado de la semana pasada y que el jueves se tragó un gimnasio en el deportivo Gertrudis Sánchez.

El organismo indicó que las tres oquedades se originaron por fugas en el drenaje y que son atendidas por las autoridades correspondientes.

Sin embargo, quienes viven en la casa que visitó este medio en la colonia Providencia, aseguraron que el fenómeno reportado no ha sido atendido, sólo les pidieron que salgan de ahí, pero no tienen a dónde ir y temen por su integridad física.

Por su parte, el Gobierno capitalino le ofreció a la familia un apoyo de seis mil pesos mensuales para una renta; sin embargo, lo rechazaron ya que no es suficiente para rentar un inmueble. Después les prometieron una vivienda para que residan ahí durante un año, pero sin comprometerse a reparar el daño por el socavón, del cual no se volvieron a ocupar.

Hasta el día de hoy nunca han dado un dictamen, me querían hacer firmar un contrato de irme a otra vivienda por un año. Al menos que me justifiquen qué se va a estar haciendo en todo ese tiempo para reparar el daño, pero no lo hacen

Gabriel Pérez, Vecino afectado

“Todo ha sido de manera extraoficial, hasta el día de hoy nunca han dado un dictamen, me querían hacer firmar un contrato de irme a otra vivienda por un año, yo me pregunto, ¿Por qué un año? Al menos que me justifiquen qué se va a estar haciendo en todo ese tiempo para reparar el daño, pero no lo hacen”, comentó.

En días pasados, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad exhortó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local (SGIRYPC) a emitir que “en forma urgente” los dictámenes correspondientes esta casa.

En el punto de acuerdo, promovido por el diputado del PAN Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, se precisó: “La familia afectada por este fenómeno no ha podido abandonar su domicilio, pues esperan recibir el amparo de las autoridades y de la ley ante su peligrosa situación”.

El también panista Diego Garrido López criticó la reacción tardía de las autoridades en la colonia Gertrudis Sánchez, respecto al socavón que se tragó el gimnasio, y urgió a realizar dictámenes técnicos que le puedan dar seguridad y tranquilidad a la gente que vive en los alrededores.

“Ésa es la negligencia del Gobierno, ya se había reportado de manera previa un socavón desde el pasado fin de semana, pero no se atendió, y ahora está en riesgo toda la comunidad aledaña al deportivo Gertrudis Sánchez”, indicó.

Garrido López dijo que se trata de descartar cualquier tipo de situación en la que se puedan encontrar los vecinos y, si fuera necesario, se haga un desalojo en caso de que se vean afectados por el riesgo que representa en la colonia Gertrudis Sánchez.

Por su parte, la diputada local Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, abundó sobre la problemática en la infraestructura hídrica de la zona.

“Los pozos de visita son una estructura que se utiliza para los sistemas de drenaje que conecta tanto el de aguas residuales de los hogares como el de aguas pluviales, éstas últimas se recolectan a través de las coladeras y permiten que el agua de las lluvias pueda ser recolectada, evitando que las calles se inunden”, explicó.

Además, la panista consideró que es evidente la falta de inversión en infraestructura para este caso específico, por lo que se seguirán apareciendo socavones si no se toman cartas en el asunto y se destina presupuesto para poder darle mantenimiento a la red y si no se realizan trabajos de modernización, sobre todo por las características de nuestra ciudad.