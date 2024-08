Solicitan pacientes más unidades para las personas trans; señalan saturación

Carla Rey y Nikoll Marín son dos pacientes de la única Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT) que hay en la Ciudad de México y el país. Ambas consideraron que es necesario que este sitio se replique en otras alcaldías y estados, pues debido a la alta demanda, las citas, por ejemplo, pasaron de tener diferencia de días o semanas a meses.

Desde hace dos años Carla Rey, mujer muxe originaria de Oaxaca, es atendida en esta unidad, dijo en entrevista con La Razón que en este lapso ha notado cómo hay más personas trans, de la capital, de otras entidades e incluso de otras nacionalidades que acuden a este lugar.

“Ahorita ya rebasó (la unidad) la cantidad de población que atiende es muchísima. Por ejemplo, anteriormente mi acompañamiento psicológico me lo daban cada dos meses y ahorita casi seis meses.

Carla Rey, Artista mutidisciplinaria

“Imaginen cuatro meses para esperar tu terapia de acompañamiento psicológico, el endocrino, ya hay a veces falta de hormonas, porque también es la falta de medicamentos. Yo sé que hay gente que espera tres-cuatro meses para irse a anotar a un folio”, comentó.

La artista multidisciplinaria recordó que, a diferencia de lo que sucede ahora, hace dos años cuando supo de la unidad por unas amigas activistas, a la semana de acudir al sitio ya tenía un folio para su atención y a los tres meses, comentó, ya estaba en tratamiento.

Carla Rey explicó que la realidad es distinta ahora, pues hay personas quienes desde las 07:00 horas acuden a la USIPT en búsqueda de un folio para ser atendidas, por lo cual invierten más tiempo para ser atendidas.

La mujer originaria de Oaxaca mencionó que es necesaria una unidad más en la capital y en el país, para que haya una red de atención en puntos estratégicos.

“Es un lugar muy reducido, sí inició bien atendiendo y todo, lamentablemente falta presupuesto y políticas públicas. Que por lo menos haya otra unidad.

“¿Qué pasó con la Clínica Condesa? Inició una y ya después dijeron: ‘nos rebasó’ e hicieron la Clínica Condesa Iztapalapa. Tiene que ser lo mismo”, dijo la mujer, quien ya radica en la ciudad.

El 1 de octubre de 2021, la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Unidad de Salud Integral para Personas Trans y el Centro Especializado en Medicina Integrativa, a un costado del Hospital Rubén Leñero en la alcaldía Miguel Hidalgo. La inversión fue de 18 millones de pesos.

Desde esa fecha hasta julio del presente año, las consultas gratuitas de especialidad, medicina general, psicología y nutrición aumentaron entre su primer y segundo año de labores al pasar de cuatro mil 429 atenciones a 11 mil 97.

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), la consejería para personas trans disminuyó en el mismo periodo al pasar de dos mil 200 a dos mil 173, en tanto, la apertura de expedientes pasó de 590 a mil 504, respectivamente.

Yo creo que sí debería haber no una unidad, sino varias más. Esta unidad puede fácilmente atender a Miguel Hidalgo, pero creo que cada alcaldía debería tener su unidad, para que no se sobresature

Nikoll Marín, Integrante de AHF Méxicoic

“Veo a la unidad como un espacio de apoyo para la comunidad, para los hermanos y hermanas trans que la necesitamos, porque muchas veces no nos contaban, estábamos olvidados. Hay que avanzar y hacer más grande esto, que la unidad tenga la capacidad de atender a más personas”, mencionó.

Al respecto, la coordinadora de Salud Comunitaria de la USIPT, Oyuki Martínez Colín, reconoció que la unidad está saturada y ello provoca “desesperación en el servicio” por parte de los usuarios, por lo cual también consideró necesario que el Gobierno capitalino cree más espacios.

La activista aclaró que esto también habla de la calidad de los servicios que son ofrecidos y por los cuales las personas trans de la capital, de otras entidades e incluso otras naciones se acerquen.

“El servicio, al ser el único modelo que atiende a todas las personas de la Ciudad de México, pero de la zona conurbada y de todo el país, pues tiene saturados los servicios, por lo cual será importante crear otros espacios para disminuir la saturación de los servicios.

“Eso también responde a que es un servicio amigable que es un servicio que se requiere y que además es un servicio que está funcionando”, aclaró Martínez Colín.

En este sitio no sólo hay acompañamiento de pares para las personas trans, también para las familias de éstas.

A menos de dos meses de cumplir tres años, la dependencia capitalina informó que en el tiempo que tiene en operaciones, la USIPT, única en México, no sólo atiende a personas trans de la Ciudad de México, también de otros estados o nacionalidades, como ocurre con Nikoll Marín, originaria de Venezuela y quien tiene casi siete años en nuestro país.

La mujer trans, quien trabaja en la asociación civil AHF México dedicada a la prevención detección y tratamientos de VIH y sida, desde hace dos años asiste a la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, en donde lleva sus tratamientos hormonal y de salud mental, los cuales inició en la Clínica Condesa, en donde atienden, de manera general, a personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

“Te sientes (en la USIPT) como en un espacio en donde desde que abre, desde que pisas la primera vez el escalón, desde el policía, te sientes en un espacio seguro en tu espacio, en donde nadie te va a ver de arriba abajo o donde nadie se va a burlar de ti”, dijo a este diario.

Carla Rey, artista muxe, posa con un vestido rojo frente al restaurante El Cardenal. Foto: Cortesía

Nikoll Marín destacó que este modelo de atención a la salud específicamente de personas trans es único, al menos, en Latinoamérica y en países europeos, como en España.

La mujer explicó que, por su trabajo, ha tenido contacto con personas de otros países, quienes resaltan la importancia de que en este sitio esté enfocado en el diagnóstico médico y tratamiento gratuito a personas trans.

Como Carla Rey, Nikol Marín considera que actualmente hay más personas que acuden a la USIPT, por lo cual ahora ya no tiene al menos dos citas al mes, sino cada dos meses, por lo cual afirmó que debería haber otro espacio similar.

“Yo empecé la salud mental y eran citas cada 15 días, ahora me dan cita cada dos meses. Yo sé que con ellos tengo abierta la puerta para alguna crisis y poder presentarme de manera de emergencia, pero no es la idea, porque se supone que está ahí para sanar y estar mejor cada día, pero me aguanto los dos meses que me toca la cita”, mencionó.

El pasado 1 de agosto, la Sedesa informó que, en los casi tres años de operaciones, la unidad ha brindado atención médica y tratamientos a 871 pacientes de otros estados del país, así como de otras naciones como Venezuela, Argentina, Honduras, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Canadá y países de Europa. Algunos casos son por la migración forzada y en otros, por la visita de algunas personas.

La dependencia detalló que, en el caso de quienes son originarios de otras entidades y reciben atención, 85 por ciento proviene del Estado de México; tres por ciento, de Morelos; dos por ciento, de Puebla; dos por ciento, de Hidalgo; y 1.3 por ciento, de Veracruz.

Nikoll Marín confió en que la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, así como impulsó la USIPT en la Ciudad de México ahora que estará al frente del país lo haga en otras entidades; además, dijo que espera que, la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina, también pueda ampliar la unidad a otras alcaldías.

“Esta unidad puede fácilmente atender a Miguel Hidalgo, pero creo que cada alcaldía debería tener su unidad, para que no se sobresature para que puedan darte la cita.

“Esto existe gracias a la tía Claudia (Sheinbaum Pardo), Ahora es la primera presidenta de México y ella apoyó esto siempre. Yo espero que ella siendo Presidenta y la otra señora (Brugada Molina), siendo la gobernadora ahora crezca mucho más este este camino”, mencionó.

Carla Rey y Nikoll Marín coincidieron además que gracias a los medicamentos gratuitos que les son entregados en la USIPT, ahorran cerca de cinco mil pesos mensuales, aproximadamente; no obstante, en ocasiones, también faltan éstos y deben adquirirlos por fuera, como le sucedió a la artista oaxaqueña.

La oriunda de Oaxaca explicó que, por ejemplo, el precio del tratamiento hormonal está entre cinco y seis mil pesos. Actualmente ella consume tres medicamentos, pero tuvo que conseguir uno, aunque fue de bajo costo.

“Hay un medicamento que yo le he tenido que comprar por fuera y lo bueno que es barato este medicamento. Es un gasto fuerte, como si fuera una renta”, mencionó la artista muxe.