Medio Ambiente

¡Qué no te sorprendan! Programa Hoy No Circula para este lunes 20 de mayo El Programa Hoy No Circula tiene el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes, por lo que este lunes 20 de mayo, los vehículos con engomado amarillo con terminación de placas 5 y 6 no podrán circular