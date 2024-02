Sorprenden en Valle de México 4 microsismos

La mañana de este miércoles, cuatro microsismos sacudieron diversas regiones del Valle de México, lo que causó inquietud y temor en algunas personas que los percibieron, pero sin que se reportaran víctimas ni daños materiales.

El primero ocurrió a las 06:42 horas con una magnitud de 2.8, en la alcaldía Magdalena Contreras; el segundo fue un minuto después, a las 06:43, con nivel 1.8, en la misma demarcación.

Horas más tarde, a las 9:15, el Servicio Sismológico Nacional informó que se registró otro en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, de 1.6 grados, y a las 11:59 hubo uno más, de intensidad 1.5, con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los minitemblores fueron percibidos en algunas colonias de las alcaldías Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, en donde varios vecinos salieron de sus casas como medida de protección.

En el mercado Mixcoac, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, a la hora en que ocurrieron los microsismos ya había algunos locatarios adentro, los cuales salieron a toda prisa, pues en esa zona sí se sintieron.

En publicaciones en redes sociales, vecinos del poniente de la ciudad compartieron sus impresiones, en las cuales referían que muchos llegaron a pensar que se trataba de un sismo de gran intensidad y que hubo gente que sufrió crisis nerviosa.

La joven Madeleen, quien vive en Álvaro Obregón, compartió: “Yo estaba en la escuela cuando pasaron los microsismos, me enteré por redes sociales y me preocupé por lo que pasó hace unos meses; le llamé a mi mamá, pero no estaba enterada, no los sintió y por fortuna, no pasó a mayores”.

Poco después de que se presentaran los dos primeros minitemblores, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, reportó saldo blanco en la capital.

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló: “Me informa Protección Civil que no se reportan afectaciones en la Ciudad de México tras los microsismos registrados esta mañana”.

Más tarde, por medio de una tarjeta informativa, el Gobierno capitalino detalló que los microsismos fueron percibidos en algunas colonias de cuatro alcaldías, pero confirmó que no hubo ni víctimas ni daños materiales.

Añadió que en cuanto se informó del fenómeno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha un protocolo de seguridad y vigilancia apoyado con el sobrevuelo de cuatro helicópteros del agrupamiento Cóndores, tras el cual reportó que no se presentaron afectaciones y sólo se llevaron a cabo acciones de evacuación en algunos edificios.

Dijo también que el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous, informó que el sistema integrado de transporte se encontraba en óptimas condiciones, mientras que la Oliva López, secretaria de Salud, hizo saber que no se presentaron eventualidades ni en los hospitales que dependen de la capital, ni en los del IMSS-Bienestar.

El Gobierno local reiteró que la Ciudad de México está monitoreada a través de una red de más de 170 estaciones de registro sísmico que transmiten datos en tiempo real.

En tanto, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano informó que no se activó la Alerta Sísmica debido a que se trató de movimientos telúricos de baja magnitud y con epicentro en la Ciudad de México.