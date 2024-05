El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó que familiares de la víctima que asesinaron fuera de la casa de la candidata de la coalición Va X la CDMX a la alcaldía Iztapalapa, Karen Quiroga, dijeron que los responsables ingresaron su inmueble, por lo que realizaron el cateo, pero aseguró que no se trató de un tema político.

Durante conferencia de prensa, el jefe de policía explicó que la esposa de la víctima contó que mientras estaban fuera de su negocio de abarrotes, dos sujetos en una motocicleta le dispararon a su pareja y huyeron sobre la calle Camino Santa Cruz rumbo al oriente.

“Se emprendió una persecución, pero uno de los hermanos de la víctima señaló un domicilio en el que presuntamente habrían ingresado las personas implicadas portando armas de fuego, ante la posible comisión de un riesgo delictivo, los policías entraron al inmueble junto con el familiar de la víctima para realizar en una inspección que concluyó que los culpables no se encontraban en el lugar”, explicó.

Cateo en casa de Karen Quiroga no fue tema político, afirma jefe de la Policía de CDMX. SSC.

No fue un tema político, indica

El secretario reiteró que el objetivo de la institución que encabeza esta encargada de la seguridad de los ciudadanos, por lo que aseguró que no tiene ni ha tenido intervención alguna en los procesos electorales que se llevan a cabo en la ciudad.

“La policía de la Ciudad de México no ha actuado en beneficio ni perjuicio de algún candidato o candidata participante en el proceso electoral, nos hechos antes relatados no son la excepción, no hubo persecución política alguna”, sostuvo.

La noche del martes 7 de mayo la candidata transmitió videos en vivo a través de sus redes sociales en los que denunció que mientras llevaba a cabo una reunión vecinal, a las afueras de su casa, en la colonia Lomas de San Lorenzo, de la alcaldía Iztapalapa, asesinaron a dos personas y momentos después, policías catearon el inmueble de Quiroga.

Karen Quiroga responsabilizó a Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, candidatas de Morena, PT y PVEM a la presidencia y Jefatura de Gobierno respectivamente, así como al secretario de Seguridad Ciudadana y al Jefe de Gobierno, Martí Batres por lo que ocurrió.

No hubo heridos durante el cateo

Pablo Vázquez mencionó que durante el cateo ninguna persona resultó herida, ni se causaron daños al lugar, sin embargo, dijo entender la molestia de la candidata, así como de las personas que se encontraban en el predio, por lo que se inició una carpeta de investigación correspondiente.

“Cinco policías de la Subsecretaría de Operación Policial fueron presentados ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración por sus acciones y deslindar responsabilidades en atención a los protocolos de atención policial y a la normatividad vigente”, expuso.

Respecto al agresor, el secretario precisó que se identificó que luego del ataque huyó en moto por la calle San Pablo Sur para dirigirse a las calles San Salvador y San Francisco, donde llegó un taxi, al cual subió para escapar.

El taxi circuló por avenida Tláhuac, pero en Guillermo Prieto y Deodato, en la colonia Santa Ana Sur, en Tláhuac, lo abordaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y detuvieron al posible implicado en el homicidio, quien fue presentado con un agente de Ministerio Público.

Vázquez comentó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha recibido ninguna solicitud para otorgarle seguridad a Karen Quiroga, sin embargo, dijo que en caso de que se presentara será atendida.

