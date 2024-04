Tabe llama a que la MH sea bastión de las libertades y defensa de México

El aspirante de PAN, PRI y PRD a la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, afirmó que busca que la demarcación sea el bastión de la libertad y de la defensa de México ante Morena.

En entrevista con La Razón, el panista criticó las acciones en materias de seguridad y salud, principalmente, implementadas por el Gobierno federal.

“Es el sexenio de la muerte derivado de una mala estrategia de seguridad que consistió en abrazar delincuentes, se despedazó el sistema de salud, esta administración tiene sus días contados y estamos llamados todos los mexicanos a salir a defender a México”, mencionó.

El también exdiputado capitalino presumió que durante su gestión como alcalde, la alcaldía Miguel Hidalgo pasó de ser una de las cinco alcaldías más inseguras a ser una de las tres más seguras de la ciudad.

De acuerdo con el candidato, este logro es porque replicó la estrategia de seguridad implementada por el exalcalde y ahora aspirante a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina, con el plan Blindar Benito Juárez.

Tabe Echartea dijo que anteriormente 75 por ciento de los habitantes de la demarcación se sentía inseguro y hoy, con la estrategia de seguridad implementada, la cifra bajó a 46 puntos porcentuales.

Además expresó que su prioridad es defender el principio de que las mujeres y jefas de familia son primero en todos los programas sociales.

“Los gobiernos de cuarta creen que sólo repartiendo tarjetas y promesas la gente está contenta, pero están muy disgustados, porque han salido los ejércitos de chalecos guindas a prometer y no cumplir”, afirmó el exdirigente del PAN en la Ciudad de México.

¿Qué resultados en materia de seguridad dejó en Miguel Hidalgo?

Duplicamos el número de policías auxiliares y el presupuesto para la seguridad, recuperamos cerca de 20 módulos de seguridad en las colonias, lo cual permitió la proximidad de la policía, estamos muy atentos a los delitos, además, iluminamos y recuperamos muchas de nuestras calles y parques.

¿Dejó algo pendiente en la alcaldía?

Nuestros parques son de primera, pero no todas las calles están bien y de eso se trata la continuidad: de asegurar que continuamos con la recuperación de espacios, sobre todo en los barrios mágicos, que es recuperar el entorno de los mercados, que son el corazón del barrio.

Para acabar con la corrupción uno tiene que ser promotor de que se le sancione a quienes violen la ley, acabar con la impunidad, hay que pelear para que se castigue Mauricio Tabe, Candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo

Se decía que de gobernar la oposición se terminarían los programas sociales. ¿Qué piensa sobre eso?

Nada más falso, acabamos con los corruptos y con la corrupción de los programas sociales. Ahora los programas sociales llegan a quienes más lo necesitan, antes los de Morena los utilizaban para llenar eventos políticos, para llenar o pretender llenar las urnas de votos.

Presume que Miguel Hidalgo es la favorita para invertir, ¿cómo lo justifica?

Tres razones, tiene buenos servicios, es segura y porque no te extorsionan, somos aliados de quien emprende, es el mejor lugar para invertir, un inversionista no es un loco que trae el nombre, no arriesga su inversión en un lugar donde hay mal gobierno.

¿Por qué quiere ser reelecto?

No nada más estoy viendo por mi parcela, veo que desde Miguel Hidalgo se defienda a México y que la alcaldía se convierta en un bastión de la libertad y de defensa, porque están amenazadas las libertades, las instituciones y la democracia. Esto representa una amenaza al crecimiento económico.

¿Cree que tiene ventaja sobre sus contrincantes al haber gobernado la alcaldía?

Escucho a gente en las calles y veo una gran respuesta, muchas personas estaban en Morena y se han sumado, porque están viendo la victoria inminente de la oposición en la ciudad.

¿Cómo combatir la corrupción en la alcaldía Miguel Hidalgo?

Hablando claro y asumir la posición en publico y en privado, que sea igual con los empresarios que con los vecinos, por ejemplo, no permitimos usos de suelo ni en lo oscurito ni en público.

Se ha dicho que había gente de la alcaldía Benito Juárez en áreas de obras de su Gobierno, algunos relacionados con el Cártel Inmobiliario. ¿Cómo dar confianza a la ciudadanía?

Somos claros: no hay permisos, para acabar con la corrupción uno tiene que ser promotor de que se le sancione a quienes violen la ley, acabar con la impunidad, hay que pelear para que se castigue.

Yo denuncié al secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Ulloa, porque emitió cambios de uso de suelo a través del certificado de derechos adquiridos.

¿Considera que el Cartel Inmobiliario podría afectar sus aspiraciones, así como su cercanía con Jorge Romero y Christian Von Roehrich?

El Cártel Inmobiliario es una campaña que desde el Gobierno de la Ciudad se emprendió ante la amenaza de perder la capital del país.

El propio Presidente (Andrés Manuel López Obrador) un día en una mañanera se confesó y dijo “la ciudad se está empanizando”. Ya vimos que es el grito desesperado de Morena el Cártel Inmobiliario.

Miguel Hidalgo ha tenido antecedentes de disputas fuertes. ¿Qué pulso tiene a nivel de tierra sobre la tensión dura que se da en las campañas?

Tenemos muy buena recepción de la gente en la calle, estamos desgranándole la mazorca a los de Morena porque se están viniendo muchos liderazgos ante dos fenómenos, primero vieron que invertimos en las colonias populares y barrios, y que saben que van a perder la ciudad, se genera una buena condición.

¿Morena está jugando rudo?

Si, están desesperados y con todos los ataques desde el Gobierno; a partir de que llegamos, Morena se ha dedicado a calumniar, mentir y tratar de construir una percepción equivocada en la ciudadanía.