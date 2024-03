Taboada va por incentivos a empresarios para impulsar el desarrollo económico de la CDMX

El candidato del PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina, señaló que el sector empresarial es una parte fundamental en la economía de la Ciudad de México, pese a que consideró que el Gobierno capitalino no tenga incentivos ni certeza para invertir.

En el encuentro con la Unión de Empresarios Gallegos (Uegal), el candidato “pidió emparejar la cancha”, pues indicó que no solo se trata de un tema de impuestos: “Son todos los requisitos que ustedes les piden para abrir un hotel, carpetas de entre protección civil”, dijo a los empresarios.

Añadió que entre los trámites que se dificultan están los avisos de uso de ocupación, así como los de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Siguió: “Hay que entender, este fenómeno llegó para quedarse, asiste el mundo, lo que no puede haber es una competencia desleal y eso es lo que se tiene que regular”.

Por ello, el ex alcalde de Benito Juárez respondió a las dudas de los empresarios sobre temas de regulación a plataformas como Airb&b, en la que resaltó la importancia de emparejar el piso para evitar una competencia desleal.

El abanderado de la coalición “Va x la CDMX” dijo que se necesitan generar condiciones para incentivar al sector empresarial a través de simplificación de trámites.

“La regulación administrativa tiene que ver con dejar de hacer laberintos. Hay cuatro ventanillas que se necesitan para hacer una obra en las ciudades, por ejemplo, el Sistema de Aguas, Medio Ambiente, alcaldías y la Secretaría de Vivienda, por eso, esto no va a jalar nunca”, apuntó.

Taboada sostuvo que para detener el fenómeno de las invasiones de predios es necesario generar incentivos para que la gente viva en mejores condiciones y los empresarios inviertan en vivienda digna.

En ese sentido, indicó que no se puede perimir que siga creciendo la “mancha urbana” en los extremos de la Ciudad de México, ya que hay citadinos que pasan ocho horas diarias en el transporte para cumplir con sus jornadas laborales, estudios o simplemente trasladarse.

“Es una jornada laboral completa en el transporte público. Tenemos que buscar vivienda económica, céntrica, sustentable y con condiciones de tener cerca transporte público, en lugar de estar mandando a la gente a vivir a las orillas de la ciudad…La gente no vive ahí por gusto, vive por necesidad, porque no hay un programa, no hay un plan en el que le pueda dar una vivienda accesible”, finalizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT