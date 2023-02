"No es un tema de multas, sino de civilidad política": Sheinbaum sobre sanciones por "injurias"

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se dijo en "desacuerdo" con la iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados en la que se busca aumentar las multas en caso de injuriar al Presidente de la República o a otros funcionarios públicos.

En conferencia posterior a la inauguración del Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual (CERV) de la Universidad de la Policía, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se trata de un tema de multas, sino que de "civilidad política".

"No estoy de acuerdo. No es un tema de multas, es un tema de civilidad política. Ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo en la calumnia, en las campañas de odio, pero no es un asunto que se resuelva con multas, sino, más bien, que la ciudadanía decida a partir de la civilidad política de cada uno de los que participan y del proyecto que representamos"