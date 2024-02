Tláhuac cierra el 2023 con alza en siete delitos de alto impacto.

El pasado 2 de diciembre, la joven Diana Laura fue víctima de robo de negocio, uno de los siete delitos de alto impacto —entre ellos cuatro tipos de robo— que se comportaron al alza en la alcaldía Tláhuac al terminar el 2023.

Los hechos ocurrieron en su local de comida corrida, ubicado sobre la avenida Gabriela Mistral en la colonia Villa Centroamericana cuando, al momento de bajar la cortina para cerrar, dos hombres forcejearon con la mujer para volver a levantarla y entrar.

“En cuanto se metieron me pidieron que me volteara a la pared, que no los viera y les indicara en dónde estaba todo el dinero; seguí las instrucciones para que no me hicieran nada, porque me dio mucho miedo”, recordó Diana Laura.

Este delito se presentó 58 veces de septiembre a diciembre del 2023, lo que significa un aumento de 56.7 por ciento en comparación del mismo lapso del 2022, cuando se registraron 37 casos.

Esta demarcación de la Ciudad de México, gobernada por la morenista Berenice Hernández Calderón, cerró el año pasado con alza en los delitos de robo a negocio, a casa habitación, con violencia y a transeúnte, así como en narcomenudeo, trata de personas y lesiones dolosas.

Gráfico

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, en el último cuatrimestre del año el robo con violencia creció 29.9 por ciento, ya que de septiembre a diciembre del 2022 se abrieron 127 carpetas de investigación, mientras que la cifra llegó a 165 en el mismo lapso del año pasado.

El pasado 20 de diciembre, elementos de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres que asaltaron a una mujer y la agredieron físicamente. La víctima pidió ayuda a través de un botón de auxilio e hizo saber a los oficiales que los asaltantes huyeron en un coche.

Los efectivos de seguridad implementaron un dispositivo de búsqueda y en la esquina de Educación Cívica y Educación Tecnológica, en la colonia Jaime Torres Bodet, ubicaron un vehículo con las características proporcionadas por la mujer, al cual le cerraron el paso y detuvieron a los tripulantes, quienes resultaron ser los responsables.

Además, el robo a transeúnte aumentó, de septiembre a diciembre del 2023, 15.8 por ciento, en comparación con el mismo lapso del año anterior, ya que los expedientes pasaron de 101 a 117 entre un periodo y otro.

Respecto al robo a casa habitación, se registraron 38 atracos en el último trimestre, mientras que en el mismo lapso del 2022 la cifra fue de 34, lo que se traduce en un aumento de 11.7 puntos porcentuales.

El narcomenudeo fue otro de los delitos de alto impacto que aumentó en el periodo analizado, pues pasó de 35 a 39 casos entre un año y otro, lo que implica un repunte de 11.4 por ciento.

El 30 pasado de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio cumplimiento a órdenes de cateo en dos predios de la colonia Quiahuatla, en los cuales los agentes aseguraron 63 envoltorios con cocaína y una bolsa de plástico con marihuana a granel, y detuvieron a un hombre, identificado como Josué “N”.

Además, el delito de lesiones dolosas registró incremento de 5.5 por ciento, ya que en el último cuatrimestre del 2023 se abrieron 57 carpetas de investigación, mientras que en el mismo lapso del 2022 los casos fueron 54.