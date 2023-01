Trasladan a 89 reos de centros penitenciarios de CDMX a penales federales.

Durante la madrugada de este domingo se realizó el traslado de 89 personas privadas de la libertad en penales de la Ciudad de México hacia Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de cuatro entidades de la República, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Dichos traslados se realizaron en coordinación con personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC, Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Desde la Ciudad de México los reos fueron llevados a penales federales. Video: Especial

te puede interesar Hoy No Circula CDMX: Estos vehículos no transitan del 30 de enero al 4 de febrero

Los traslados de 89 internos, todos hombres, partieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia los estados de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas.

La dependencia detalló que 22 personas privadas de la libertad fueron llevadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 4 “CPS Noroeste” Nayarit; 22 al Centro Federal de Readaptación Social No. 14 “CPS Durango"; 22 al Cefereso 18 “CPS Coahuila”; y las 23 personas restantes fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 15 “CPS Chiapas”.

Cabe recordar que el 5 de diciembre de 2022 fueron trasladadas 49 personas privadas de la libertad hacia penales federales, con lo que suman 138 traslados en los últimos meses a fin de "despresurizar" los penales de la capital.

De los traslados realizados este 29 de enero sobresalen los siguientes: Luis Fernando Canchola Fonseca y Dionisio Alfaro Pérez, alias “El Alfaro”, miembros del “Los Canchola 3 AD”.

Jonathan Iván Cardoso Hernández o Jesús Alfredo Soto Segundo, alias “La Pulga”, Francisco Javier Rodríguez Lozano, alias “Corre”, Esaú Miranda Velázquez, Esteban Jesús Prado Serralde o Esteban Narváez Guzmán y Héctor Mares Herrera, alias “El Mares”, del grupo “Los Duques”.

Por parte de “La Unión Tepito” fueron trasladados Ernesto Hurtado Ramírez o Hugo Humberto Martínez Dávila, alias “El Diablo” y Ernesto Ahui Garcés Crespo, alias “El Panqué”.

Del grupo de “Los Cochis” Aureliano Herrejón Domínguez, alias “El Abuelo”. Finalmente, Evan Sosa Reyes o Gerardo Raúl Serrano Castro, alias “El Lobo” éste último independiente antes miembro de “La Unión Tepito”.

Hoy se efectuó el traslado a Centros Federales de 89 personas que generaban inestabilidad en Centros Penitenciarios de CDMX, son 138 personas transferidas en dos meses.Gracias a @GN_MEXICO_ y a la Secretaria @rosaicela_ su apoyo para fortalecer el orden del sistema penitenciario pic.twitter.com/DFlFR5d1mY — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 29, 2023

cehr