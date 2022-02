UNACDMX firma convenio con FUCAM en el marco del Día Mundial contra el Cáncer

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, las y los alcaldes de Álvaro Obregón, Lía Limón; Benito Juárez, Santiago Taboada; Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y de la Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX), firmaron un convenio con la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), con el objetivo de sumar esfuerzos en la detección temprana de esta enfermedad.

Aquí el problema es que una mujer que no tiene las posibilidades para atenderse en un hospital privado pasa a la realidad que es ir a un hospital público desmantelado, eso es la realidad hoy de la salud pública en nuestro país y entonces hay este tipo de organizaciones que se vuelven subsidiarias de lo que es el sistema de salud pública. La necesidad que se tiene de acompañar a este tipo de organizaciones es precisamente porque cubres un hueco que tienes como Estado Mexicano en la salud pública y el quitarle la posibilidad de ser fondeada con recursos públicos, de que inclusive los empresarios, los recursos privados, pudieran solidarizarse con la operación de este tipo de organizaciones, es no entender que a quienes más lo necesitan le estas quitando minutos de vida... Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez

El vocero de la UNACDMX informó que con este convenio se impulsará un programa social que permitirá absorber el costo del estudio al 100 por ciento, “porque creemos que precisamente esa es la responsabilidad pública que tenemos que asumir como gobierno, porque los gobiernos no somos dadores de tinacos, ni despensas, ni becas; los gobiernos tendremos y tenemos la responsabilidad de ser generadores de bienes públicos y la salud tiene que ser un bien público”.

Santiago Taboada reconoció, a nombre de los alcaldes de la UNACDMX, la importante labor de FUCAM pese a la situación que enfrentan, “porque a pesar de que les cortaron los fondos siguen aquí; porque los gobiernos nos vamos y ustedes han demostrado esa capacidad de resiliencia a pesar de las malas decisiones de los gobiernos...Yo siempre lo he dicho, si realmente hubiera una convicción de primero los pobres, esto tendría que tener un acompañamiento permanente del gobierno, eso sí sería congruente porque la única opción que le estás dando a quien no tiene una posibilidad de hacerse una mastografía para detectar precisamente esta enfermedad, es que simple y sencillamente pase el tiempo y entonces su sentencia esté firmada. Es duro decir esto, pero esto es una realidad y se acentuó principalmente en esta pandemia, porque quienes no tenían lo perdieron todo, porque no solamente perdieron probablemente un empleo, sino también perdieron la posibilidad de atenderse en una institución de salud; porque hoy vemos como niños, como mujeres batallan inclusive legalmente para que les sea suministrado un medicamento para atender el cáncer, esa es la verdadera tragedia de este gobierno...”.

Santiago Taboada. Foto: Especial

En este sentido, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, afirmó que la situación de los pacientes con cáncer se ha agravado por la desaparición del Seguro Popular: tan sólo de 2018 a 2020, se registraron casi 5 mil muertes adicionales. Dijo que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, fallecieron 2 mil 190 niñas y niños por la falta de acceso al tratamiento y a los medicamentos que requieren; es decir, en promedio seis niñas y niños murieron cada día.

Lía Limón. Foto: Especial

La salud es un bien público y es inconcebible cancelar políticas públicas y retirar el apoyo a instituciones que se dedican a salvar vidas”, destacó y anunció que este año la meta es realizar 1,350 mastografías con FUCAM. “Queremos caminar de la mano de ustedes, eso es salvar vidas Lía Limón

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró: “las nueve alcaldías le vamos a apostar por seguir cuidando a la mujer, sin importar de dónde vengan... Nosotros vamos a estar con ustedes en lo moral y en lo económico, porque es necesario salvar la vida de miles de mujeres a quienes les reiteramos que aquí estamos para ayudarles”.

Por su parte, el alcalde de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, indicó que los alcaldes de la UNACDMX no comparten que autoridades gubernamentales dejen de apoyar a instituciones como FUCAM, “realizamos un recorrido por sus instalaciones y se encuentra lleno de pacientes, a pesar de la pandemia y de la crisis económica”.

Aseveró que si un gobierno es inteligente y reconoce que no cuenta con la capacidad para atender la demanda de las mujeres para los estudios que requieren, deben apoyarse en fundaciones que tengan una verdadera vocación de servicio y otorgarles los apoyos económicos que necesiten.

FUCAM cubría gran parte de esa demanda que el gobierno es incapaz de poder cubrir, una gran mayoría de hospitales están desmantelados o están enfocados al tema de COVID-19, entonces ¿Quién atiende a los demás enfermos? ¿Quién está tratando las demás enfermedades crónico degenerativas? Luis Gerardo Quijano

El fundador y presidente vitalicio de FUCAM, Fernando Guisa Hohenstein, agradeció que las alcaldías de la UNACDMX estén en la disposición de hacer frente al problema del cáncer de mama.

Participación de Fernando Guisa. Foto: Especial

Es verdaderamente lastimoso para nuestro pueblo, es verdaderamente vergonzoso ver como la mujer se está muriendo porque no se atiende Fernando Guisa Hohenstein

En el marco del #DiaMundialContraElCancer, la #UNACDMX firmamos un convenio de colaboración con el @FUCAMM, para darle una esperanza a miles de mujeres que acuden a esta institución. pic.twitter.com/fTeXUsGYxo — UNACDMX (@UNACDMX_OFICIAL) February 4, 2022

Como parte de este acuerdo, se realizarán acciones tendientes a apoyar la detección oportuna del cáncer de mama durante 2022, entre las que se encuentran campañas de difusión y mastografías gratuitas.

