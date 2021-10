Vacunación contra COVID-19 en la CDMX concluye con el 99.5% de cobertura

Después de 253 días y 34 fases, este jueves, el gobierno de la Ciudad de México confirmó que concluyó el Plan de Vacunación contra COVID-19 en todos los adultos mayores de 18 años de la capital del país, con el 99.5 por ciento de cobertura de la población .

Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), explicó que al cierre de la jornada de este jueves se habrá logrado aplicar al menos una dosis del biológico a más de 7.1 millones de personas, mientras que 6.7 millones recibieron el esquema completo.

"Tenemos que que verificarlo para no equivocarnos, pero no hemos encontrado a ninguna otra ciudad en el mundo de las características de la Ciudad de México en temas de tamaño, las grandes zonas metropolitanas del mundo, Londres, París, en el este, oeste, no hemos encontrado una ciudad que tenga una mayor cobertura de vacunación y creemos que es el mayor mérito de los ciudadanos y servidores públicos", expresó.

En rueda de prensa, el funcionario recordó que la Ciudad de México es una de las ciudades "líderes" en cuanto a vacunación del mundo, por encima de ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Tokio.

Por su parte, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, explicó que aunque la capital del país concluyó con la fase de vacunación contra COVID-19, es muy importante dar seguimiento con el uso de cubrebocas, y medidas de sanidad que se han implementado a lo largo de estos meses para evitar contagios.

